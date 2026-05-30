Возле метро "Черниговская" демонтировали аварийный путепровод: когда откроют движение новым сооружением

В Киеве завершили демонтаж аварийного путепровода возле станции метро "Черниговская" и приступили к строительству нового транспортного сооружения. Открыть движение по новому путепроводу планируют уже в ноябре этого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании Autostrada.

На объекте полностью разобрали балки пролетных строений, опоры и их фундаменты, демонтировали асфальтобетонное покрытие и опоры наружного освещения.

В настоящее время идет устройство фундаментов новых опор. Строители уже забурили 10 из 28 свай под промежуточные опоры моста, а также выполнили разработку котлованов для крайних опор.

Параллельно ведется подготовка к переносу инженерных сетей. В частности, специалисты выполняют работы по обустройству прокола под насыпью для переноски газопроводов. Также идет строительство новой дождевой канализации и расширение съездов.

После завершения реконструкции путепровод станет значительно больше. Его ширина увеличится с 34,8 до 44,7 метра, а длина – с 46,8 до 54 метров. Проект предусматривает обустройство восьми полос автомобильного движения — по четыре в каждом направлении, двух трамвайных путей, тротуаров и велодорожек по обе стороны сооружения.

В компании отметили, что работы на объекте ведутся круглые сутки. К реализации проекта привлечены более 200 работников и более 100 единиц специализированной техники. Основные монолитные работы планируется завершить до конца сентября.

Напомним, капитальный ремонт путепровода возле станции метро "Черниговская" длится не первую неделю.