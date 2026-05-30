Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Россия ударила по железной дороге в Запорожье, погиб машинист

Дрон
Россия ударила по железной дороге в Запорожье / Unsplash

Российские войска днем 30 мая нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье. В результате атаки погиб машинист, еще двое работников получили травмы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

По информации компании, удар произошел около полудня. В результате обстрела поврежден электровоз и тепловоз.

Укрзализныця отметила, что российские войска продолжают атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Несмотря на то, что у объекта нет военного назначения, он в очередной раз стал целью вражеского удара.

Из-за атаки погиб машинист. Еще двое железнодорожников получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

В компании подчеркнули, что семье погибшего работника будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка. Также Укрзализныця обеспечит поддержку пострадавшим сотрудникам.

Также сегодня утром российские дроны уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области.

Автор:
Татьяна Гойденко