Россия ударила по железной дороге в Запорожье, погиб машинист

Российские войска днем 30 мая нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье. В результате атаки погиб машинист, еще двое работников получили травмы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".

По информации компании, удар произошел около полудня. В результате обстрела поврежден электровоз и тепловоз.

Укрзализныця отметила, что российские войска продолжают атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Несмотря на то, что у объекта нет военного назначения, он в очередной раз стал целью вражеского удара.

Из-за атаки погиб машинист. Еще двое железнодорожников получили ранения и находятся под наблюдением медиков.

В компании подчеркнули, что семье погибшего работника будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка. Также Укрзализныця обеспечит поддержку пострадавшим сотрудникам.

Также сегодня утром российские дроны уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области.