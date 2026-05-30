Россия ударила по железной дороге в Запорожье, погиб машинист
Российские войска днем 30 мая нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье. В результате атаки погиб машинист, еще двое работников получили травмы.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Укрзализныцю ".
По информации компании, удар произошел около полудня. В результате обстрела поврежден электровоз и тепловоз.
Укрзализныця отметила, что российские войска продолжают атаковать гражданскую железнодорожную инфраструктуру. Несмотря на то, что у объекта нет военного назначения, он в очередной раз стал целью вражеского удара.
Из-за атаки погиб машинист. Еще двое железнодорожников получили ранения и находятся под наблюдением медиков.
В компании подчеркнули, что семье погибшего работника будет предоставлена вся необходимая помощь и поддержка. Также Укрзализныця обеспечит поддержку пострадавшим сотрудникам.
Также сегодня утром российские дроны уничтожили здание вокзала в Шостке Сумской области.