Украина и Канада запускают совместное производство украинских дронов

Украина и Канада договорились о запуске совместного производства украинских беспилотников на территории Канады. Произведенные дроны планируют передавать Силам обороны Украины для выполнения разведывательных задач и поддержки военных операций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Соответствующее соглашение подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады.

В рамках проекта будет создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel с участием украинской компании Airlogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Инициативу будут реализовывать при поддержке правительств обоих государств.

Ожидается, что новое производство позволит ускорить снабжение украинских военных современных разведывательных беспилотных комплексов и оборудования для планирования операций.

В Министерстве обороны отмечают, что сотрудничество будет выгодно для обеих стран. Для Канады, проект открывает возможности для развития собственных производственных мощностей в сфере критических технологий и доступа к практическому опыту современной войны.

Украина и Канада планируют и дальше развивать совместные оборонные проекты в рамках стратегического партнерства и сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

В Минобороны Украины поблагодарили канадскую сторону за последовательную поддержку и готовность инвестировать в совместные решения для усиления обороноспособности Украины.

Отметим, что Украина и Канада усиливают сотрудничество в энергетике, жилищном строительстве и добыче ресурсов.