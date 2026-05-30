Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,27

--0,03

EUR

51,44

--0,11

Наличный курс:

USD

44,20

44,10

EUR

51,80

51,60

Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина и Канада запускают совместное производство украинских дронов

Украина и Канада запускают совместное производство дронов
Украина и Канада запускают совместное производство дронов / Минобороны

Украина и Канада договорились о запуске совместного производства украинских беспилотников на территории Канады. Произведенные дроны планируют передавать Силам обороны Украины для выполнения разведывательных задач и поддержки военных операций.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Соответствующее соглашение подписали представители Министерства обороны Украины и Министерства обороны Канады.

В рамках проекта будет создано совместное предприятие Airlogix-Sentinel с участием украинской компании Airlogix и канадского производителя беспилотных систем Sentinel Research and Development. Инициативу будут реализовывать при поддержке правительств обоих государств.

Ожидается, что новое производство позволит ускорить снабжение украинских военных современных разведывательных беспилотных комплексов и оборудования для планирования операций.

В Министерстве обороны отмечают, что сотрудничество будет выгодно для обеих стран. Для Канады, проект открывает возможности для развития собственных производственных мощностей в сфере критических технологий и доступа к практическому опыту современной войны.

Украина и Канада планируют и дальше развивать совместные оборонные проекты в рамках стратегического партнерства и сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

В Минобороны Украины поблагодарили канадскую сторону за последовательную поддержку и готовность инвестировать в совместные решения для усиления обороноспособности Украины.

Отметим, что Украина и Канада усиливают сотрудничество в энергетике, жилищном строительстве и добыче ресурсов.

Автор:
Татьяна Гойденко