ГЭС, ипотека, разработка месторождений: Украина и Канада планируют совместные проекты

Украина и Канада усиливают сотрудничество в энергетике, жилищном строительстве и добыче ресурсов. Министр Алексей Соболев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Наталью Цмоц. Участники обсудили участие канадского бизнеса в инфраструктурных и энергетических проектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Энергетика и водоснабжение

Стороны определили перечень объектов для возможной реализации с участием канадских инвесторов:

расширение Днестровской гидроэлектростанции;

строительство Каневской гидроаккумулирующей постройки;

внедрение систем разумного орошения на юге Украины;

реализация проектов по производству зеленого водорода.

Алексей Соболев отметил: "Для поддержки устойчивости страны Правительство привлекает инвестиции в проекты по энергетической безопасности, критической инфраструктуре, оборонной отрасли и другим ключевым направлениям. Совместно с канадскими партнерами мы работаем над привлечением канадского бизнеса и продвижением инвестиционных возможностей в Украине".

Жилищный сектор, ипотека, ископаемые

В рамках встречи рассматривалось создание Инвестиционного фонда жилищного финансирования (HFIF) с привлечением канадского капитала. Также планируется масштабирование государственной программы ипотечного кредитования "еселя". Для этого правительство рассматривает возможность привлечения международных финансовых ведомств.

Кроме того, Украина и Канада планируют сотрудничество в области геологических наук. Приоритетным направлением определено исследование месторождений титана-апатита. Работа будет проходить согласно действующему Соглашению о сотрудничестве между странами.

