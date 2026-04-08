Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,49

--0,09

EUR

50,27

--0,05

Наличный курс:

USD

43,60

43,45

EUR

50,65

50,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ГЭС, ипотека, разработка месторождений: Украина и Канада планируют совместные проекты

Алексей Соболев, Наталья Цмоц, представители Украины и Канады
Украина и Канада планируют развивать совместные проекты / Министерство экономики, окружающей среды и сельського хозяйства Украины

Украина и Канада усиливают сотрудничество в энергетике, жилищном строительстве и добыче ресурсов. Министр Алексей Соболев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Канады в Украине Наталью Цмоц. Участники обсудили участие канадского бизнеса в инфраструктурных и энергетических проектах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Энергетика и водоснабжение

Стороны определили перечень объектов для возможной реализации с участием канадских инвесторов:

  • расширение Днестровской гидроэлектростанции;
  • строительство Каневской гидроаккумулирующей постройки;
  • внедрение систем разумного орошения на юге Украины;
  • реализация проектов по производству зеленого водорода.

Алексей Соболев отметил: "Для поддержки устойчивости страны Правительство привлекает инвестиции в проекты по энергетической безопасности, критической инфраструктуре, оборонной отрасли и другим ключевым направлениям. Совместно с канадскими партнерами мы работаем над привлечением канадского бизнеса и продвижением инвестиционных возможностей в Украине".

Жилищный сектор, ипотека, ископаемые

В рамках встречи рассматривалось создание Инвестиционного фонда жилищного финансирования (HFIF) с привлечением канадского капитала. Также планируется масштабирование государственной программы ипотечного кредитования "еселя". Для этого правительство рассматривает возможность привлечения международных финансовых ведомств.

Кроме того, Украина и Канада планируют сотрудничество в области геологических наук. Приоритетным направлением определено исследование месторождений титана-апатита. Работа будет проходить согласно действующему Соглашению о сотрудничестве между странами.

Напомним, программа развития ООН (ПРООН) масштабирует в Украине глобальные решения для защиты систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны. Приоритетом является модернизация критической инфраструктуры, установка резервных систем питания и переход на возобновляемые источники энергии.

Автор:
Татьяна Ковальчук