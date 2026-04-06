Энергонезависимость водоканалов: ПРООН внедряет в Украине опыт 130 стран мира

Программа развития ООН (ПРООН) масштабирует в Украине глобальные решения по защите систем водоснабжения и водоотведения в условиях войны. Приоритетом является модернизация критической инфраструктуры, установка резервных систем питания и переход на возобновляемые источники энергии.

Как сообщает Delo.ua , об этом в интервью "Укринформу" заявила директор Регионального бюро ПРООН Ивана Живкович.

Ключевым направлением работы ПРООН является защита очистных сооружений и насосных станций от отключений электроэнергии через выявление уязвимых мест в сетях и внедрение решений, не требующих мгновенных бюджетных инвестиций.

Основные направления поддержки:

Автономность общин: в Сумской области внедрены солнечные системы для водоканалов, что обеспечило стабильный доступ к питьевой воде для 72 тысяч человек даже во время блекаутов.

Энергосервисные контракты: модернизация коммунальных предприятий производится за счет будущей экономии энергоресурсов, что позволяет обновлять оборудование без начального капитала.

Резервное питание: развертывание автономных систем средней и большой мощности для бесперебойной работы распределительных сетей.

Координация и государственная защита

Работа международных партнеров тесно координируется с украинскими властями. Ранее президент Владимир Зеленский подчеркнул, что государство работает над усилением физической защиты железной дороги и водной инфраструктуры: мостов, дамб, ГЭС и стратегических насосных станций.

«Мы применяем опыт, полученный более чем в 130 странах мира, чтобы украинские общины никогда не сталкивались с гуманитарными последствиями коллапса систем водоснабжения», — подчеркнула Ивана Живкович.

Напомним, правительство также усиливает энергонезависимость общин из-за развития малой генерации. Восемь регионов получат 726,8 млн. грн. на подключение 75 когенерационных установок. Общая электрическая мощность этого оборудования составляет почти 100 МВт, а тепловая – 107 МВт, что является частью реализации государственных планов устойчивости.