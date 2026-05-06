"АрселорМиттал Кривой Рог" останавливает часть производства из-за логистических сбоев "Укрзализныци"

Металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о вынужденной остановке горнодобывающих и сталелитейных мощностей. Причиной стали системные перебои в предоставлении логистических услуг со стороны АО "Укрзализныця", которые привели к критическому дефициту сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на официальное заявление предприятия.

Из-за отсутствия стабильной поставки флюсов и невозможности отгрузки железорудного концентрата предприятие уже остановило работу ряда ключевых агрегатов. Руководство компании отмечает, что ситуация является результатом ненадлежащего планирования перевозок со стороны железнодорожного оператора.

Какие мощности уже остановлены и что под угрозой

По состоянию на сегодняшний день на предприятии произошли следующие изменения в производственном цикле:

Доменное производство: остановлена одна из двух доменных печей.

Агломерационное производство: прекращена работа двух агломашин.

Горный департамент: остановлены рудообогатительная фабрика и добыча руды из-за нехватки поездов для отгрузки продукции.

"Мы вынуждены констатировать, что ситуация является следствием не объективных обстоятельств, а скорее ненадлежащего планирования и распределения перевозок со стороны "Укрзализныци"", - заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

По его словам, если поставки не возобновятся в ближайшие дни, комбинат будет вынужден остановить и вторую доменную печь, которая будет иметь катастрофические последствия для всей цепи создания стоимости. Комбинат уже четвертый год работает с убытками, на что также влияют высокие тарифы на электроэнергию, внедрение CBAM и агрессивный импорт на рынке.

Напомним, убытки "АрселорМиттал Кривой Рог" в первом квартале 2026 года выросли в полтора раза до 4,6 млрд грн. Чистый убыток компании за январь-март увеличился на 53% по сравнению с прошлым годом при общем доходе 13,24 млрд грн.