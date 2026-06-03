Meta запускает нового ИИ-агента для автоматизации бизнес-процессов

Компания Meta Platforms представила нового помощника на базе искусственного интеллекта (Business Agent), призванного помочь компаниям автоматизировать их ежедневные операционные процессы. Этот шаг официально позиционирует технологического гиганта в качестве серьеронного игрока на рынке корпоративного программного обеспечения и ИИ-приложений для бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Новый продукт существенно расширяет возможности уже имеющихся бизнес-чатов. Главное отличие состоит в появлении автономных функций. ИИ-ассистент теперь может не просто отвечать за заранее заготовленные шаблоны, а самостоятельно совершать действия от имени компании: бронировать встречи в календаре, обрабатывать платежи, оформлять заказы и закрывать сделки по продаже.

Глобальный запуск и кастомизация под бренд

По данным компании, предварительные упрощенные версии ИИ-чат-ботов в WhatsApp и Messenger уже используют более 1 миллиона компаний. Обновленного автономного агента теперь добавят также в Instagram и развернут глобально для бизнеса любого масштаба.

Ключевые возможности и условия использования инструмента:

Гибкая настройка: бизнес-агент можно кастомизировать под фирменный стиль и тональность (tone of voice) конкретного бренда. Он может квалифицировать лиды, отвечать на частые вопросы, а в случае сложных нестандартных запросов самостоятельно перенаправлять диалог на живых сотрудников.

Монетизация: на первом этапе компании смогут пользоваться ИИ-инструментом бесплатно. Однако уже в ближайшие месяцы Meta планирует внедрить платные варианты подписки.

Платформа интеграции: параллельно запускается более широкая экосистема "Business Agent Platform", которая позволит подключать ИИ-агентов к сотням внешних систем, таких как Shopify, Zendesk и Shopee, для управления операциями за пределами приложений Meta.

Для масштабирования этого направления Meta создала новое подразделение – Enterprise Solutions, которое возглавила директор из продуктов компании Наоми Глейт. Специальные мобильные группы инженеров будут напрямую интегрироваться в команды крупных корпоративных клиентов для написания индивидуального кода под их потребности. На фоне этих новостей акции Meta на утренних торгах подскочили более чем на 3%.

В то же время, в компании признают риски глубокой интеграции ИИ в бизнес-процессы. В частности, накануне релиза хакерам удалось перехитрить службу поддержки предыдущего ИИ-бота Meta и получить доступ к нескольким известным Instagram-аккаунтам. В компании заверили, что проблема заключалась в баге внутренней технической системы проверки, которую бот только подсветил, и уязвимость изучают.

Напомним, Meta переводит тысячи работников на ИИ-проекты перед волной увольнений. Руководство развернуло крупную реструктуризацию, в рамках которой около 7 000 сотрудников изменили свои роли для развития искусственного интеллекта, в то время как другие департаменты попали под глобальное сокращение штата с целью оптимизации затрат.