Meta запускає нового ШІ-агента для автоматизації бізнес-процесів

Компанія Meta Platforms представила нового помічника на базі штучного інтелекту (Business Agent), який покликаний допомогти компаніям автоматизувати їхні щоденні операційні процеси. Цей крок офіційно позиціонує технологічного гіганта як серйоронго гравця на ринку корпоративного програмного забезпечення та ШІ-додатків для бізнесу.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на Reuters.

Новий продукт суттєво розширює можливості вже наявних бізнес-чат-ботів. Головна відмінність полягає в появі автономних функцій. ШІ-асистент тепер може не просто відповідати за заздалегідь заготовленими шаблонами, а самостійно вчиняти дії від імені компанії: бронювати зустрічі в календарі, обробляти платежі, оформлювати замовлення та закривати угоди з продажу.

Глобальний запуск та кастомізація під бренд

За даними компанії, попередні спрощені версії ШІ-чат-ботів у WhatsApp та Messenger вже використовують понад 1 мільйон компаній. Оновленого автономного агента тепер додадуть також в Instagram і розгорнуть глобально для бізнесу будь-якого масштабу.

Ключові можливості та умови використання інструменту:

Гнучке налаштування: бізнес-агента можна кастомізувати під фірмовий стиль та тональність (tone of voice) конкретного бренду. Він може кваліфікувати ліди, відповідати на часті запитання, а у разі складних нестандартних запитів — самостійно перенаправляти діалог на живих співробітників.

Монетизація: на першому етапі компанії зможуть користуватися ШІ-інструментом безкоштовно. Проте вже найближчими місяцями Meta планує впровадити платні варіанти підписки.

Платформа інтеграції: паралельно запускається ширша екосистема "Business Agent Platform", яка дозволить підключати ШІ-агентів до сотень зовнішніх систем, таких як Shopify, Zendesk та Shopee, для управління операціями за межами додатків Meta.

Для масштабування цього напрямку Meta створила новий підрозділ — Enterprise Solutions, який очолила директорка з продуктів компанії Наомі Глейт. Спеціальні мобільні групи інженерів будуть безпосередньо інтегруватися в команди великих корпоративних клієнтів для написання індивідуального коду під їхні потреби. На тлі цих новин акції Meta на ранкових торгах підскочили більш ніж на 3%.

Водночас у компанії визнають ризики глибокої інтеграції ШІ в бізнес-процеси. Зокрема, напередодні релізу хакерам вдалося перехитрити службу підтримки попереднього ШІ-бота Meta та отримати доступ до кількох відомих Instagram-акаунтів. У компанії запевнили, що проблема полягала в багу внутрішньої технічної системи перевірки, яку бот лише підсвітив, і наразі вразливість вивчають.

Нагадаємо, Meta переводить тисячі працівників на ШІ-проєкти перед хвилею звільнень. Керівництво розгорнуло велику реструктуризацію, у межах якої близько 7 000 співробітників змінили свої ролі задля розвитку штучного інтелекту, тоді як інші департаменти потрапили під глобальне скорочення штату з метою оптимізації витрат.