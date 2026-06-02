Meta розширює контроль над контентом для підлітків та тестує новий інструмент в Instagram

Компанія Meta розширює налаштування обмеження контенту для підліткових акаунтів в Instagram, Facebook та Messenger на глобальному рівні. Цей крок спрямований на забезпечення безпеки та відповідності контенту віку молодших користувачів, оскільки соціальні платформи перебувають під дедалі прискіпливішим контролем через питання здоров'я та безпеки дітей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Ця ініціатива, вперше запущена в окремих країнах у жовтні минулого року, має на меті закрити дітям доступ до неприйнятних матеріалів. Крім того, Meta анонсувала нову функцію в Instagram, розроблену для урізноманітнення контенту, який бачать підлітки, щоб запобігти повторюваному показу публікацій на одну й ту саму тематику.

Судові позови, регуляторний тиск та нові інструменти

У квітні Meta вже попереджала інвесторів, що юридична та регуляторна протидія в Європейському Союзі та США через проблеми впливу соцмереж на молодь "може суттєво вплинути на наш бізнес та фінансові результати".

Побоювання компанії мають реальне підґрунтя. Адже 25 березня під час резонансного судового процесу присяжні в Лос-Анджелесі визнали Meta та Alphabet (материнську компанію Google) винними в халатності через розробку платформ, які шкодять молоді. Суд присудив виплатити сукупну компенсацію у розмірі 6 мільйонів доларів 20-річній дівчині, яка заявила, що отримала важку залежність від соцмереж у дитинстві.

Які саме зміни впроваджує Meta для захисту підлітків:

Налаштування за замовчуванням: фільтрація контенту "13+", яка відсікає неприйнятні для підлітків матеріали, тепер активована автоматично для всіх підліткових облікових записів.

Режим "Обмеженого контенту": пізніше цього року у Facebook та Messenger з'явиться ще суворіший режим обмежень, що пропонуватиме максимально ізольоване від дорослих тем середовище.

Балансування стрічки в Instagram: соцмережа вже тестує інструмент, який не дозволить підліткам бачити надмірну кількість публікацій певного типу.

"Ми розуміємо, що певний контент — наприклад, дописи про харчування, важку атлетику чи способи подолання тривожності — може бути корисним. Проте він має балансуватися з іншими типами інформації, а не демонструватися користувачеві безперервно", — зазначили в компанії Meta.

Нагадаємо, раніше ЄС звинуватив Meta у допуску дітей до Instagram і Facebook. Європейська комісія оприлюднила попередні висновки розслідування щодо можливого порушення Закону про цифрові послуги (DSA), зазначаючи, що механізми блокування доступу дітей віком до 13 років на цих платформах є недостатньо ефективними.