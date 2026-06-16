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"Укрзалізниця" призначає додаткові поїзди до Карпат і Закарпаття

укрзалізниця
Попит на Карпати зростає: УЗ запускає додаткові поїзди / Укрзалізниця

“Укрзалізниця” призначає додаткові поїзди до Карпат і Закарпаття у відповідь на зростання попиту пасажирів. Компанія перерозподіляє вагони на найбільш затребувані маршрути та збільшує кількість рейсів у напрямку Рахова та Солотвина.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба УЗ.

 УЗ запускає додаткові поїзди

Зокрема, до Рахова курсуватимуть поїзди №213/214 та №251/252 сполученням Київ–Рахів. Відправлення з Києва заплановані на 17, 19 та 21 червня, у зворотному напрямку - з Рахова 18, 20 та 22 червня.

Також призначено додаткові рейси за маршрутом Київ–Солотвино. Поїзд №203/204 вирушатиме з Києва 19 та 21 червня, а із Солотвина - 20 та 22 червня.

Квитки на додаткові рейси вже доступні для придбання на офіційному сайті та в мобільному застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, “Укрзалізниця” з 28 червня оновлює графік руху поїздів, адаптуючи його до сезонного попиту. У новому розкладі - 12 додаткових рейсів, прискорені маршрути, збільшення кількості щоденних поїздів та розширення сполучення з Карпатами й Закарпаттям. Продаж квитків уже відкрито.

Автор:
Ольга Опенько