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Сумщина отримає додаткові 70 млн грн на антидроновий захист доріг

антидронові сітки
Сумщина отримає додаткові кошти на антидронові сітки для захисту доріг

Уряд виділив 70 млн грн з резервного фонду державного бюджету для облаштування антидронових захисних конструкцій на логістичних шляхах Сумської області. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

"Виділені 70 млн грн дадуть змогу посилити захист ще 37 кілометрів маршрутів на Сумщині, якими користуються Сили оборони, екстрені та рятувальні служби, а також цивільний транспорт", — зазначив заступник міністра Віталій Кіндратів.

За його словами, в умовах постійних атак FPV-дронів захист логістичних маршрутів прифронтових регіонів є питанням безпеки людей і стабільної роботи критичної логістики.

Причини та місця встановлення захисту

Сумська область щоденно зазнає атак безпілотників. Це ускладнює евакуацію населення, пересування екстрених і рятувальних служб та роботу цивільного транспорту.

Місця зведення захисних конструкцій визначатимуть оперативно, з урахуванням безпекової ситуації. Міністерство оборони підтримало виділення коштів за умови погодження ділянок із військовими підрозділами та включення їх до планів командування.

Загальний обсяг фінансування

За даними Мінекономіки, цьогоріч на створення антидронового захисту в регіоні вже спрямували: 60 млн грн з обласного бюджету та 24 млн грн з бюджету міста Суми.

Розпорядником чергової суми — 70 млн грн — визначено Сумську обласну військову адміністрацію. Нове державне фінансування дозволить продовжити будівництво захисних споруд на ключових автошляхах області.

Раніше Кабмін виділив 96 млн грн на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах Херсонської області. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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