Кабмін надав банкам 20,8 млрд грн гарантій на портфельній основі для підтримки бізнесу

Уряд надав 19 банкам-кредиторам гарантії на портфельній основі на суму до 20,8 млрд грн. Це розширить доступ до фінансування для мікро-, малого та середнього бізнесу різних галузей, зокрема аграрної.

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

"Це вже другий крок для підтримки агросектору за тиждень: минулого тижня спростили доступ до програми "5-7-9%", тепер пільгові кредити на обігові кошти доступніші", — зазначив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, обігові кошти потрібні підприємцям уже зараз, оскільки обстріли портів та проблеми з логістикою ускладнюють експорт.

Як працює механізм державних гарантій

За даними Міністерства фінансів, держава бере на себе частину кредитного ризику банків за портфелем виданих позик. Це дає змогу установам кредитувати підприємства, які не мають достатнього заставного забезпечення.

Державна гарантія покриває: до 80% зобов’язань за портфелем кредитів та до 80% зобов’язань за кожним окремим кредитом.

У 2026 році банки сплачуватимуть до державного бюджету плату за надання державних гарантій у розмірі 2% від суми гарантій. За умови повної реалізації рішення надходження до бюджету становитимуть 0,4 млрд грн.

Довідково

Програма державних гарантій на портфельній основі запрацювала наприкінці 2020 року, щоб допомогти українському мікро-, малому та середньому бізнесу отримувати доступні банківські кредити без необхідності надавати 100% власної застави – держава бере на себе покриття до 80% обсягу кредиту.



Нагадаємо, у лютому бізнес отримав кредитів на 4,2 млрд грн під держгарантії. Найбільші обсяги кредитних коштів було залучено у Києві, Дніпропетровській та Харківській областях.