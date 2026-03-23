У лютому бізнес отримав кредитів на 4,2 млрд грн під держгарантії: які регіони в лідерах

За весь час дії інструменту державних гарантій на портфельній основі в Україні (з грудня 2020 року) було видано 54 738 кредитів на загальну суму 188,4 млрд гривень. Переважну частину цих коштів — 178 млрд гривень —бізнес отримав після початку дії воєнного стану. У лютому цього року укладено 867 кредитних договорів на 4,2 млрд гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

На 1 березня 2026 року 29 банків обслуговують чинні кредити на суму 80,5 млрд гривень. Державні гарантії покривають 34,2 млрд гривень основного боргу, що складає 57 % від загального встановленого ліміту у 60,5 млрд гривень.

Регіональний розподіл

Найбільші обсяги кредитних коштів залучено у таких містах та областях:

  • Київ — 2 485 кредитів на 11,6 млрд грн; 
  • Дніпропетровська область — 1 831 кредит на 6,3 млрд грн; 
  • Харківська область — 961 кредит на 6,1 млрд грн; 
  • Львівська область — 1 591 кредит на 5,8 млрд грн; 
  • Київська область — 1 343 кредити на понад 5 млрд грн; 
  • Одеська область — 1 347 кредитів на 4,7 млрд грн.

Галузі-лідери за обсягами фінансування

У березні 2026 року за сумами залучених коштів перші місця посіли такі сфери діяльності:

  • переробна промисловість — 25,8 млрд грн (4 928 кредитів); 
  • сільське господарство — 25,4 млрд грн (3 593 кредити);
  • гуртова та роздрібна торгівля, ремонт транспорту — 20,8 млрд грн (8 550 кредитів); 
  • транспорт та складське господарство — 2,4 млрд грн (1 051 кредит); 
  • будівництво — 2 млрд грн (744 кредити); 
  • енергопостачання та комунальні послуги — 0,9 млрд грн (56 кредитів).

Нагадаємо, у листопаді 2025 року  бізнес отримав близько 2 млрд грн кредитів на портфельній основі.

Автор:
Тетяна Ковальчук