Кошти під держгарантії: у листопаді бізнес отримав близько 2 млрд грн кредитів на портфельній основі

Програма державних гарантій на портфельній основі, що стартувала у грудні 2020 року, довела свою ефективність. За цей час український мікро, малий та середній бізнес отримав 51 654 кредити на загальну суму понад 168 млрд грн. Лише за листопад підприємцям видали 419 нових позик на суму близько 2 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Станом на початок грудня 2025 року банки обслуговують працюючі кредити на суму майже 80 млрд грн. Держава гарантує виплату близько 36 млрд грн із цього боргу, що становить 70% від загального виділеного ліміту.

Рейтинг банків-лідерів

Наразі 28 банків активно фінансують бізнес за цією програмою. П’ятірка лідерів за кількістю виданих кредитів виглядає так:

Приватбанк — абсолютний лідер, який обслуговує понад 15,3 тисячі кредитів (22,4 млрд грн);

Ощадбанк — надав підтримку 3,2 тисячам підприємців на 12,1 млрд грн;

Укргазбанк — профінансував проєкти на 10,4 млрд грн;

ПУМБ та Укрексімбанк — закривають п’ятірку з обсягами понад 8 млрд грн кожен.

Кредити під держгарантії на портфельній основі / Міністерство фінансів України

Географія та галузі

Найбільш активним регіоном залишається Київ, де бізнес залучив майже 11 млрд грн. Також високу активність демонструють Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Київська та Одеська області.

Щодо напрямків діяльності, то найбільше коштів спрямовано у стратегічно важливі сфери:

сільське господарство — 28,3 млрд грн;

переробна промисловість — 23,4 млрд грн;

торгівля та ремонт — 19,8 млрд грн;

транспорт та логістика — 2,4 млрд грн;

будівництво — 1,9 млрд грн.

Ці цифри підтверджують, що державні гарантії залишаються ключовим інструментом для виживання та масштабування українських підприємств у складних умовах.

Нагадаємо, у вересні підприємці отримали 506 кредитів на понад 1,7 млрд грн, при цьому частка зобов’язань за основним боргом, гарантованих державою, склала 904 млн гривень.