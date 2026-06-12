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Експорт металопродукції падає: за п’ять місяців Україна втратила понад 6% валютної виручки

металопродукція
Україна скоротила експорт металопродукції / Freepik

Протягом січня-травня 2026 року з України було експортовано 2,29 млн т чорних металів. Загальна вартість поставленої продукції склала $1,18 млрд. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги експорту впали на 7%, а надходження валютної виручки скоротилося на 6,4%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "УАВтормет".

У структурі експорту чорних металів фіксується збільшення сировинної складової. За п'ять місяців поточного року за кордон відвантажили 797,7 тис. т переробного чавуну, що на 8,3% більше порівняно з минулим роком. Експорт сталевих напівфабрикатів зріс на 19,2% і становив 603,4 тис. т.

Товарна структура українського експорту в цьому секторі розподілилася так:

  • 38,2% — сталевий прокат; 
  • 35,5% — металургійна сировина, куди входять чавун, феросплави, брухт та інші матеріали для виробництва сталі; 
  • 26,3% — напівфабрикати, включаючи квадратну заготовку та сляби.

Географічний розподіл експорту виглядає наступним чином:

  • країни Європейського Союзу займають частку близько 53,5%; 
  • країни господарської зони NAFTA, куди входять США, Канада та Мексика, становлять близько 30,4%;
  • європейські країни, які не є членами ЄС, охоплюють близько 10,2%; 
  • інші регіони світу отримують близько 5,8% поставок.

У секторі залізорудної сировини також зафіксовано падіння показників. За п'ять місяців 2026 року експорт склав 10,0 млн т. Цей показник є на 26,1% меншим за обсяги зовнішніх відвантажень за аналогічний період минулого року, коли за кордон було продано 13,5 млн т сировини.

Фото 2 — Експорт металопродукції падає: за п’ять місяців Україна втратила понад 6% валютної виручки
Експорт металопродукції з України

Нагадаємо, виробництво металопродукції в Україні за 5 місяців 2026 року впало порівняно з аналогічним періодом 2025 року у всіх трьох базових секторах. Виплавка чавуну зменшилася на 0,6%, виробництво сталі скоротилося на 6,1%, а випуск готового прокату продемонстрував падіння на 6,7%.

Автор:
Тетяна Ковальчук