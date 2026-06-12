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Экспорт металлопродукции падает: за пять месяцев Украина потеряла более 6% валютной выручки

металлопродукция
Украина сократила экспорт металлопродукции / Freepik

В январе-мае 2026 года из Украины было экспортировано 2,29 млн т черных металлов. Общая стоимость поставленной продукции составила $1,18 млрд. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы экспорта упали на 7%, а поступление валютной выручки сократилось на 6,4%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "УАВтормет".

В структуре экспорта черных металлов фиксируется увеличение сырьевой составляющей. За пять месяцев текущего года за границу отгрузили 797,7 тыс. т перерабатывающего чугуна, что на 8,3% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт стальных полуфабрикатов вырос на 19,2% и составил 603,4 тыс. т.

Товарная структура украинского экспорта в этом секторе распределилась следующим образом:

  • 38,2% - стальной прокат;
  • 35,5% - металлургическое сырье, включающее чугун, ферросплавы, лом и другие материалы для производства стали;
  • 26,3% – полуфабрикаты, включая квадратную заготовку и слябы.

Географическое распределение экспорта выглядит следующим образом:

  • страны Европейского Союза занимают долю около 53,5%;
  • страны хозяйственной зоны NAFTA, включающие США, Канаду и Мексику, составляют около 30,4%;
  • европейские страны, не являющиеся членами ЕС, охватывают около 10,2%;
  • остальные регионы мира получают около 5,8% поставок.

В секторе железорудного сырья также зафиксировано падение показателей. За пять месяцев 2026 года экспорт составил 10,0 млн т. Этот показатель на 26,1% меньше объемов внешних отгрузок за аналогичный период прошлого года, когда за границу было продано 13,5 млн т сырья.

Фото 2 — Экспорт металлопродукции падает: за пять месяцев Украина потеряла более 6% валютной выручки
Экспорт металлопродукции из Украины

Напомним, производство металлопродукции в Украине за 5 месяцев 2026 года упало по сравнению с аналогичным периодом 2025 года во всех трех базовых секторах. Выплавка чугуна снизилась на 0,6%, производство стали сократилось на 6,1%, а выпуск готового проката продемонстрировал падение на 6,7%.

Автор:
Татьяна Ковальчук