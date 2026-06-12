Экспорт металлопродукции падает: за пять месяцев Украина потеряла более 6% валютной выручки

В январе-мае 2026 года из Украины было экспортировано 2,29 млн т черных металлов. Общая стоимость поставленной продукции составила $1,18 млрд. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы экспорта упали на 7%, а поступление валютной выручки сократилось на 6,4%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "УАВтормет".

В структуре экспорта черных металлов фиксируется увеличение сырьевой составляющей. За пять месяцев текущего года за границу отгрузили 797,7 тыс. т перерабатывающего чугуна, что на 8,3% больше по сравнению с прошлым годом. Экспорт стальных полуфабрикатов вырос на 19,2% и составил 603,4 тыс. т.

Товарная структура украинского экспорта в этом секторе распределилась следующим образом:

38,2% - стальной прокат;

35,5% - металлургическое сырье, включающее чугун, ферросплавы, лом и другие материалы для производства стали;

26,3% – полуфабрикаты, включая квадратную заготовку и слябы.

Географическое распределение экспорта выглядит следующим образом:

страны Европейского Союза занимают долю около 53,5%;

страны хозяйственной зоны NAFTA, включающие США, Канаду и Мексику, составляют около 30,4%;

европейские страны, не являющиеся членами ЕС, охватывают около 10,2%;

остальные регионы мира получают около 5,8% поставок.

В секторе железорудного сырья также зафиксировано падение показателей. За пять месяцев 2026 года экспорт составил 10,0 млн т. Этот показатель на 26,1% меньше объемов внешних отгрузок за аналогичный период прошлого года, когда за границу было продано 13,5 млн т сырья.

Экспорт металлопродукции из Украины



Напомним, производство металлопродукции в Украине за 5 месяцев 2026 года упало по сравнению с аналогичным периодом 2025 года во всех трех базовых секторах. Выплавка чугуна снизилась на 0,6%, производство стали сократилось на 6,1%, а выпуск готового проката продемонстрировал падение на 6,7%.