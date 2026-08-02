Российским банкам не хватает денег на финансирование дефицита бюджета

Российские банки не обладают достаточной свободной рублевой ликвидностью для покупки государственных облигаций, с помощью которых Минфин РФ финансирует дефицит бюджета. Поэтому правительству все сложнее привлекать средства на внутреннем рынке без дополнительной поддержки Центрального банка.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Мoscowtimes.

Финансовый директор "Сбера" Тарас Скворцов сообщил, что с начала года отток наличных денег из российских банков достиг около 2 трлн рублей. Это привело к дефициту ликвидности в банковской системе.

По его словам, имеющиеся ресурсы банки, прежде всего, направляют на кредитование клиентов. Покупать облигации федерального займа они могут только при наличии стабильного излишка средств, которого пока нет.

Проблема возникла на фоне резкого увеличения потребностей российского бюджета в заимствованиях. За первое полугодие его дефицит достиг 5,7 трлн. рублей. Военные расходы России в 2026 году могут превысить план на 4–5 трлн. рублей. Для их финансирования Минфину может потребоваться еще 2–3 трлн рублей ссуд.

Первоначальный бюджетный план предполагал привлечение на внутреннем рынке 4,4 трлн рублей. Однако в июле Минфин приостановил аукционы госдолга после падения цен на облигации и роста их доходности. Банки, ранее покупавшие российские госбумаги, получили около 200 млрд рублей убытков из-за негативной переоценки облигаций.

С начала года регулятор предоставил банкам около 2,3 трлн. рублей дополнительных кредитов. Общий долг кредитных учреждений перед Центробанком достиг 6 трлн рублей.

В бюджете на 2026 год Минфин планировал сократить дефицит до 3,8 трлн. рублей. В то же время, аналитики "Газпромбанка" оценивают возможный фактический показатель в 6,5–7,5 трлн рублей.

По их прогнозу расходы бюджета могут превысить утвержденный уровень на 3–4 трлн рублей.

Дополнительным риском остается вероятное сокращение налоговых поступлений. В случае вхождения российской экономики в рецессию бюджет может недополучить 600–800 млрд. рублей налога на добавленную стоимость, а также часть поступлений от налога на прибыль и доходы физических лиц.

Напомним, еще на той неделе правительство России обратилось в госбанки из-за нехватки денег на покрытие дефицита бюджета. России готовится привлечь государственные банки к финансированию бюджетного дефицита, за январь-июнь приблизившийся к 6 трлн рублей.