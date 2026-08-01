Налоговый долг НБУ обновил механизм взыскания средств со счетов

Национальный банк изменил порядок принудительного списания средств со счетов, в том числе для погашения налогового долга. Если на счете плательщика не хватает денег для выполнения инструкции взыскателя, банк должен использовать обновленную процедуру их накопления.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Изменения касаются дебетового перевода без согласия плательщика, то есть принудительного списания или взыскания средств. НБУ урегулировал действия поставщиков платежных услуг в случаях, когда на момент получения платежной инструкции на счете нет требуемой суммы.

Обновленный механизм должен повысить эффективность выполнения инструкций взыскателей. Он предусматривает накопление средств на счете плательщика до суммы, необходимой для списания.

Изменения связаны с запуском электронного механизма взыскания средств для погашения налогового долга, работающего по международному стандарту. Предложения по обновлению правил Нацбанка предоставила Государственная налоговая служба.

НБУ также ужесточил требования к заполнению реквизита "Код плательщика/фактического плательщика/плательщика по услуге по переводу средств" при уплате налогов, сборов и других платежей в государственный и местные бюджеты.

Банки и другие поставщики платежных услуг получили один месяц, чтобы привести свои процедуры в соответствие с обновленными требованиями.

Напомним, НБУ планирует ввести единые подходы к контролю над платежными операциями. Речь идет о мониторинге и сверке платежей, которые должны стать частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.