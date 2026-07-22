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Украинцев ждет новая волна банковских проверок и блокировок счетов: НБУ приказал более тщательно проверять клиентов
Украинские банки начнут более тщательно проверять клиентов, оценивая целесообразность платежей предпринимателей, и блокировать счета при малейших подозрениях в фиктивности. Национальный банк инициирует новую волну проверок всех, от мала до крупного бизнеса.
Как пишет Delo.ua, об этом говорится в письме Нацбанка №25-0010/65703.
НБУ призвал банки более тщательно проверять подозрительных клиентов
Регулятор разослал банкам новые рекомендации по финансовому мониторингу, в который включили дополнительные признаки так называемых "компаний-оболочек". В этом списке 12 пунктов подозрительности:
- Незначительное количество работников без указания критериев этой незначительности.
- Небольшой размер уставного капитала.
- Единоличный должностно-учредительный состав, особенно распространенный в малом бизнесе.
- Разногласия в сведениях о конечном бенефициарном владельце.
- Руководителями являются люди пожилого возраста (при этом возрастные критерии не уточняются).
- Часты регистрационные изменения руководителей, владельцев, адресов, наименований, видов деятельности при отсутствии признаков экономической целесообразности таких изменений.
- Отсутствие производственных мощностей/торгово-складских помещений, транспортных средств перевозки продукции, других активов, необходимых для задекларированной хозяйственной деятельности.
- Отсутствие объективных причин использования совместных с другими компаниями IP-адресов, телефонных номеров, электронной почты, web-ресурсов, бухгалтеров, представителей или контактных лиц.
- Взаимодействие с большим количеством вновь созданных компаний-контрагентов.
- Незначительные объемы задекларированных доходов вместе с многомиллионными оборотами по счетам.
- Открыты по компании/ее владельцу уголовные производства в сфере хозяйственной деятельности.
- Компании-резиденты и их контрагенты являются юридическими лицами нерезидентами, которые являются производителями продукции, только посредниками в торговле ею.
Теоретически по этим широким и размытым критериям под дополнительные проверки банков могут попасть множество физлиц-предпринимателей и юрлиц.
НБУ рекомендовал банкам проверять импортеров на признаки "сверток"
НБУ в документе четко возлагает на банки выполнение налоговой функции по противодействию минимизации налогообложения и скруткам.
Также от финучреждений требуют выявлять бизнесменов, которые могут быть причастны к фиктивным импортным операциям, позволяющим выводить капитал из Украины.
Здесь Нацбанк также привел несколько примеров:
- осуществление вновь импортерами перечисления средств в многомиллионных объемах в пользу нерезидентов за уже поставленную на таможенную территорию Украины продукцию без предварительных предоплат;
- отсутствие документов о транспортировке, хранении и фактическом движении продукции;
- по счетам импортеров не уплачиваются или уплачиваются в размерах привычные обязательные платежи: за аренду, коммунальные услуги, налоги, зарплата;
- имеющиеся поступления средств за продукцию, не соответствующую виду деятельности импортеров;
- несоответствие содержания прибыльных и расходных финансовых операций по счетам импортеров и/или их контрагентов и т.п.
Банкам предлагают самостоятельно оценивать целесообразность платежей и останавливать их при малейших подозрениях в фиктивности. После этого может быть блокировка и принудительное закрытие счета.
Напомним, НБУ планирует ввести единые подходы к контролю над платежными операциями. Речь идет о мониторинге и сверке платежей, которые должны стать частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.