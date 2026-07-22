Украинцев ждет новая волна банковских проверок и блокировок счетов: НБУ приказал более тщательно проверять клиентов

Украинские банки начнут более тщательно проверять клиентов, оценивая целесообразность платежей предпринимателей, и блокировать счета при малейших подозрениях в фиктивности. Национальный банк инициирует новую волну проверок всех, от мала до крупного бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в письме Нацбанка №25-0010/65703.

НБУ призвал банки более тщательно проверять подозрительных клиентов

Регулятор разослал банкам новые рекомендации по финансовому мониторингу, в который включили дополнительные признаки так называемых "компаний-оболочек". В этом списке 12 пунктов подозрительности:

Незначительное количество работников без указания критериев этой незначительности. Небольшой размер уставного капитала. Единоличный должностно-учредительный состав, особенно распространенный в малом бизнесе. Разногласия в сведениях о конечном бенефициарном владельце. Руководителями являются люди пожилого возраста (при этом возрастные критерии не уточняются). Часты регистрационные изменения руководителей, владельцев, адресов, наименований, видов деятельности при отсутствии признаков экономической целесообразности таких изменений. Отсутствие производственных мощностей/торгово-складских помещений, транспортных средств перевозки продукции, других активов, необходимых для задекларированной хозяйственной деятельности. Отсутствие объективных причин использования совместных с другими компаниями IP-адресов, телефонных номеров, электронной почты, web-ресурсов, бухгалтеров, представителей или контактных лиц. Взаимодействие с большим количеством вновь созданных компаний-контрагентов. Незначительные объемы задекларированных доходов вместе с многомиллионными оборотами по счетам. Открыты по компании/ее владельцу уголовные производства в сфере хозяйственной деятельности. Компании-резиденты и их контрагенты являются юридическими лицами нерезидентами, которые являются производителями продукции, только посредниками в торговле ею.

Теоретически по этим широким и размытым критериям под дополнительные проверки банков могут попасть множество физлиц-предпринимателей и юрлиц.

НБУ рекомендовал банкам проверять импортеров на признаки "сверток"

НБУ в документе четко возлагает на банки выполнение налоговой функции по противодействию минимизации налогообложения и скруткам.

Также от финучреждений требуют выявлять бизнесменов, которые могут быть причастны к фиктивным импортным операциям, позволяющим выводить капитал из Украины.

Здесь Нацбанк также привел несколько примеров:

осуществление вновь импортерами перечисления средств в многомиллионных объемах в пользу нерезидентов за уже поставленную на таможенную территорию Украины продукцию без предварительных предоплат;

отсутствие документов о транспортировке, хранении и фактическом движении продукции;

по счетам импортеров не уплачиваются или уплачиваются в размерах привычные обязательные платежи: за аренду, коммунальные услуги, налоги, зарплата;

имеющиеся поступления средств за продукцию, не соответствующую виду деятельности импортеров;

несоответствие содержания прибыльных и расходных финансовых операций по счетам импортеров и/или их контрагентов и т.п.

Банкам предлагают самостоятельно оценивать целесообразность платежей и останавливать их при малейших подозрениях в фиктивности. После этого может быть блокировка и принудительное закрытие счета.

Напомним, НБУ планирует ввести единые подходы к контролю над платежными операциями. Речь идет о мониторинге и сверке платежей, которые должны стать частью управления операционными рисками для поставщиков платежных услуг.