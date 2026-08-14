iPhone X стал устаревшим для Apple: что это значит для владельцев

Apple внесла iPhone X в список устаревших продуктов во всем мире. Теперь компания прекращает аппаратное обслуживание этой модели, а авторизованные сервисные центры Apple не смогут заказывать для нее запчасти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Apple.

По правилам компании продукт переходит в категорию устаревших, если Apple перестала поставлять его на продажу более семи лет назад. Для таких устройств прекращается официальное оборудование.

Обычно владельцы техники Apple могут получать сервис и запчасти не менее пяти лет после прекращения продаж конкретной модели. При наличии деталей этот срок может быть продлен до семи лет или больше, если этого требует законодательство.

При этом Apple разделяет "старые" и "устаревшие" устройства. Старыми считаются модели, которые компания не поставляет для продажи более пяти, но менее семи лет. Для них возможность сервисного обслуживания может сохраняться в зависимости от наличия запчастей.

В список старых iPhone сейчас, в частности, входят iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. iPhone X уже находится в категории устаревших вместе с предыдущими моделями — от оригинального iPhone до отдельных версий iPhone 8 и iPhone SE.

Ранее сообщалось, что Apple планирует повысить цены на свои продукты. Такой шаг обусловлен стремительным ростом стоимости микросхем памяти и накопителей, защитить потребителей от которого компания больше не в состоянии.