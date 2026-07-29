Apple готовится к рекордному росту продаж за последние пять лет

Apple готовится к самому сильному росту продаж в июньском квартале за пять лет благодаря решению сохранить стабильные цены на iPhone. Несмотря на удорожание iPad и MacBook из-за дефицита чипов памяти, компания решила не повышать стоимость своего главного продукта.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Пока конкурирующие производители смартфонов переводили более высокие затраты на покупателей, что привело к снижению мировых поставок до самого низкого уровня за 13 лет, решение Apple окупилось.

По данным Counterpoint, поставки iPhone выросли на 3%, а доля компании на рынке приблизилась к пятой части.

Благодаря этому и отсутствию сотен миллиардов затрат на инфраструктуру ИИ Apple вернула себе титул самой ценной компании мира в Nvidia, а ее рыночная стоимость впервые ненадолго превысила 5 триллионов долларов.

Ожидание инвесторов

Удержание цен на iPhone сдерживает обеспокоенность инвесторов относительно того, как долго компания сможет сопротивляться подорожанию.

Ожидается, что Apple повысит цены уже во время сентябрьского анонса новой серии iPhone. Ранее компания уже подняла стоимость подписок Apple Music и Apple One.

Эксперты отмечают, что ранее инвесторы критиковали Apple за пассивность в гонке ИИ, но сейчас компания выигрывает, пока рынок сомневается в рентабельности гигантских инвестиций в технологию. Впрочем, потенциальное повышение цен позже в этом году может ударить по спросу.

Финансовые показатели

Согласно данным LSEG, в третьем финансовом квартале ожидается рост выручки Apple на 15,5% до 108,65 млрд долларов, что станет лучшим показателем для этого периода с 2021 года. Продажи iPhone, по прогнозам, выросли на 20,8%.

Аналитики Morgan Stanley полагают, что высокая лояльность потребителей защитит компанию от падения продаж.

Спрос на iPhone наименее чувствителен к изменению цен в экосистеме Apple, поэтому будущая корректировка стоимости вряд ли существенно ослабит позиции бренда на фоне проблем у конкурентов.

Ранее сообщалось, что Apple планирует повысить цены на свои продукты. Такой шаг обусловлен стремительным ростом стоимости микросхем памяти и накопителей, защитить потребителей от которого компания больше не в состоянии.