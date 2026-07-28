Apple вернула статус самой дорогой компании мира: какая капитализация техногиганта

27 июля Apple обошла Nvidia в соревновании за звание самой ценной компании мира. Смена лидера произошла на фоне падения акций Nvidia и отказа Apple от многомиллиардных затрат на собственную AI-инфраструктуру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает CNBC.

Причины смены лидера

Акции Nvidia упали на 5%, снизив рыночную оценку компании до $4,77 триллиона. Падение произошло из-за беспокойства инвесторов высокими затратами на развитие искусственного интеллекта.

Капитализация Apple выросла на 1% и достигла $4,95 триллиона. С начала 2026 года акции Apple подорожали на 24%, в то время как акции Nvidia выросли всего на 4%. Инвесторы предпочли стратегию Apple , которая отказалась от строительства собственных мощностей для искусственного интеллекта в пользу их аренды.

Nvidia удерживала первое место с июня 2025 года после того, как обогнала Microsoft . В октябре ее оценка временно достигала $5 триллионов.

Перераспределение инвестиций

Внимание многих инвесторов переключилось с графических процессоров Nvidia на производителей чипов памяти и инфраструктуры центров обработки данных, таких как: Micron Technology , SK Hynix и SanDisk .

В четверг Apple обнародует отчет о прибылях за третий финансовый квартал. Ожидается, что компания раскроет финансовые последствия дефицита микросхем памяти .

Ранее сообщалось, что Apple планирует повысить цены на свои продукты . Такой шаг обусловлен стремительным ростом стоимости микросхем памяти и накопителей, защитить потребителей от которого компания больше не в состоянии.