Apple откладывает запуск искусственного интеллекта Siri AI в ЕС из-за конфликта с регуляторами

Компания Apple Inc. заявила, что не может запустить Siri AI на смартфонах iPhone, часах Apple Watch и планшетах iPad на территории Европейского Союза. Причиной послужил очередной конфликт американского технологического гиганта с европейским антимонопольным ведомством.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

На своей конференции для разработчиков Apple показала обновленную версию Siri. Теперь она может искать ответы, анализируя происходящее на экране пользователя, а также читать его сообщения, письма и фотографии.

Однако для европейцев эти функции будут заблокированы. В Apple говорят, что придумали отдельное решение для Европы, которое выполняло бы требования нового Закона о цифровых рынках и защищало частные данные людей. Однако Европейская комиссия несколько месяцев отклоняла все предложения компании.

Почему возник конфликт и какие устройства останутся без ИИ

В Apple объясняют, что европейские надзорные органы слишком жестко трактуют закон. По этим правилам Apple якобы обязана предоставить любым другим голосовым помощникам такой же прямой доступ к личным данным пользователей, как и собственной Siri. В компании уверены, что это чревато безопасностью людей, ведь защитить информацию в таком случае невозможно.

Поскольку европейские чиновники отказались идти на компромисс, Apple подтвердила следующие ограничения:

Умная Siri AI не появится в странах Евросоюза с выходом новых операционных систем iOS 27 и iPadOS 27.

Компания вообще не знает, когда сможет запустить этот ИИ помощник на мобильных телефонах и планшетах в ЕС.

Новая Siri также пока не будет работать в Китае, где необходимо пройти проверки местных органов власти.

Функция не будет доступна на Apple Watch, потому что часы работают в паре с iPhone, где ИИ тоже под запретом.

Все же пользователи компьютеров Mac и очков Vision Pro в Европе смогут попробовать новую Siri в последующих обновлениях. Для остального мира тестирование помощника на английском языке начнется уже в ближайшее время.

Напомним, Apple выплатит 250 млн долларов компенсаций из-за дела о ИИ-функциях iPhone 15 и 16. Корпорация согласилась выплатить деньги, чтобы закрыть судебный иск в США. Покупатели обвинили бренд в нечестной рекламе Apple Intelligence и возможностей Siri, ведь разрекламированные ИИ функции просто не были готовы и не работали в телефонах на момент их продажи.