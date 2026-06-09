Apple відкладає запуск штучного інтелекту Siri AI в ЄС через конфлікт із регуляторами

Компанія Apple Inc. заявила, що наразі не може запустити Siri AI на смартфонах iPhone, годинниках Apple Watch та планшетах iPad на території Європейського Союзу. Причиною став черговий конфлікт американського технологічного гіганта з європейським антимонопольним відомством.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Bloomberg.

На своїй конференції для розробників Apple показала оновлену версію Siri. Тепер вона може шукати відповіді, аналізуючи те, що відбувається на екрані користувача, а також читати його повідомлення, листи та фотографії.

Проте для європейців ці функції будуть заблоковані. В Apple кажуть, що придумали окреме рішення для Європи, яке б виконувало вимоги нового Закону про цифрові ринки і захищало приватні дані людей. Проте Європейська комісія протягом кількох місяців відхиляла всі пропозиції компанії.

Чому виник конфлікт і які пристрої залишаться без ШІ

В Apple пояснюють, що європейські наглядові органи надто жорстко трактують закон. За цими правилами Apple нібито зобов'язана дати будь-яким іншим голосовим помічникам такий самий прямий доступ до особистих даних користувачів, як і власній Siri. У компанії впевнені, що це загрожує безпеці людей, адже захистити інформацію в такому разі неможливо.

Оскільки європейські чиновники відмовилися йти на компроміс, Apple підтвердила такі обмеження:

Розумна Siri AI не з'явиться в країнах Євросоюзу з виходом нових операційних систем iOS 27 та iPadOS 27.

Компанія взагалі не знає, коли зможе запустити цей ШІ-помічник на мобільних телефонах та планшетах в ЄС.

Нова Siri також поки що не працюватиме в Китаї, де потрібно пройти перевірки місцевих органів влади.

Функція не буде доступна на Apple Watch, тому що годинник працює в парі з iPhone, де ШІ теж під забороною.

Усе ж таки користувачі комп'ютерів Mac та окулярів Vision Pro в Європі зможуть спробувати нову Siri в наступних оновленнях. Для решти світу тестування помічника англійською мовою почнеться вже найближчим часом.

Нагадаємо, Apple виплатить 250 млн доларів компенсацій через справу про ШІ-функції iPhone 15 і 16. Корпорація погодилася виплатити гроші, щоб закрити судовий позов у США. Покупці звинуватили бренд у нечесній рекламі Apple Intelligence та можливостей Siri, адже розрекламовані ШІ-функції просто не були готові та не працювали в телефонах на момент їхнього продажу.