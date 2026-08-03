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Чотири області отримали від Австрії та Швеції обладнання для захисту енергосистеми

Чотири області отримали від Австрії та Швеції обладнання для захисту енергосистеми
Чотири області отримали від Австрії та Швеції обладнання для захисту енергосистеми

Енергетичні підприємства Чернівецької, Чернігівської та Київської областей отримали від Австрії обладнання для відновлення і модернізації електромереж, резервного електроживлення та підготовки інфраструктури до осінньо-зимового періоду.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Обладнання передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго за підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії.

Допомогу мають використати для підвищення стійкості енергетичної інфраструктури у трьох регіонах, зокрема для відновлення пошкоджених мереж і забезпечення резервного живлення.

Перелік і кількість переданого обладнання у повідомленні не уточнюються.

Окрім цього, Івано-Франківщина отримала від Швеції понад 12 тонн гуманітарної допомоги від Швеції. Сюди увійшли захисні конструкції для енергетичної інфраструктури.

Додамо, з початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли. 