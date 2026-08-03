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Чотири області отримали від Австрії та Швеції обладнання для захисту енергосистеми
Енергетичні підприємства Чернівецької, Чернігівської та Київської областей отримали від Австрії обладнання для відновлення і модернізації електромереж, резервного електроживлення та підготовки інфраструктури до осінньо-зимового періоду.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.
Обладнання передали зі складів хабів екстреної енергетичної допомоги Міненерго за підтримки Федерального міністерства внутрішніх справ Австрії.
Допомогу мають використати для підвищення стійкості енергетичної інфраструктури у трьох регіонах, зокрема для відновлення пошкоджених мереж і забезпечення резервного живлення.
Перелік і кількість переданого обладнання у повідомленні не уточнюються.
Окрім цього, Івано-Франківщина отримала від Швеції понад 12 тонн гуманітарної допомоги від Швеції. Сюди увійшли захисні конструкції для енергетичної інфраструктури.
Додамо, з початку 2026 року Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.