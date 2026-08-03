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У Києві обмежили рух вантажівок через спеку: кого стосується заборона

вантажівки
Київ запровадив обмеження через спеку

У Києві тимчасово обмежили рух вантажного транспорту через підвищення температури повітря. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Києва.

Вантажівки залишаться на стоянках

Заборона діє для збереження дорожнього покриття у період спеки.

Рух заборонений для вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн за умови, якщо температура повітря становить +28°C і вище.

Водіям такого транспорту рекомендують перечекати спекотний період на спеціально визначених майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автомобільних доріг, а також біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про скасування обмежень повідомлять додатково після зниження температурних показників.

Нагадаємо, серпень стане випробуванням для українських водіїв: дизельне пальне впевнено крокує до позначки у 100 грн за літр, а за ним тягнуться бензин та автогаз. Через світове здорожчання нафти, обміління Дунаю та піковий попит з боку аграріїв гуртові й роздрібні котирування оновлюють максимуми.

Автор:
Ольга Опенько