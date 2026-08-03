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У липні бюджет отримав рекордний обсяг митних платежів

митниця
У липні бюджет отримав рекордний обсяг митних платежів / Державна митна служба України

У липні 2026 року Державна митна служба перерахувала до державного бюджету майже 78,3 млрд грн митних платежів. Це найвищий місячний показник за весь період дії воєнного стану в Україні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Держмитслужбу.

Порівняно з липнем 2025 року надходження зросли більш як на 13,1 млрд грн, або на 20,2%.

З початку 2026 року до державного бюджету надійшло понад 498,4 млрд грн митних платежів.

У Держмитслужбі зазначили, що на економічну активність у липні вплинули знищення потужностей підприємств-платників податків та імпортованих товарів, а також призупинення морських перевезень через українські порти.

Додамо, у травні 2026 року митниця перерахувала до державного бюджету 68,9 млрд грн митних платежів. Цей показник зафіксував зростання доходів порівняно з травнем 2025 року на 13,3 млрд грн, що становить приріст у 24%. Головними джерелами наповнення скарбниці стали імпортні нафтопродукти та легкові автомобілі.

Автор:
Тетяна Гойденко