ОПЕК+ піднімає видобуток нафти: що буде з цінами на ринку з вересня

Країни альянсу ОПЕК+ узгодили чергове збільшення квоти на видобуток нафти приблизно на 188 тисяч барелів на добу з вересня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Це рішення завершує процес поетапного повернення на ринок 1,65 мільйона барелів на добу, про яке ключові учасники домовлялися ще у 2023 році.

До основного складу наразі входять Саудівська Аравія, Росія, Ірак, Кувейт, Алжир, Казахстан та Оман, тоді як ОАЕ залишили групу у травні.

Реальний вплив на ринок

Попередні щомісячні підвищення квот залишалися переважно на папері через масштабні перебої з експортом із країн Перської затоки, Росії та Казахстану.

У заяві за підсумками засідання група утрималася від оголошення планів на останній квартал 2026 року.

Аналітики Rystad зазначають, що після скасування добровільних обмежень головним завданням ОПЕК+ стане управління потенційним профіцитом сировини. Базовим сценарієм для ринку залишається пауза в нарощуванні видобутку наприкінці року.

Ризики для інфраструктури та нові квоти

Спільний комітет з моніторингу висловив стурбованість через атаки на енергетичні активи під час бойових дій США та Ізраїлю проти Ірану, оскільки їх відновлення вимагає значних ресурсів і часу.

Паралельно з цим до кінця року залишаються чинними базові скорочення на 2 мільйони барелів на добу, запущені ще у 2022 році. Зараз альянс проводить огляд реальних потужностей своїх членів для формування базових рівнів на 2027 рік.

Очікуються складні переговори, оскільки окремі країни, зокрема Ірак, наполягають на збільшенні своїх індивідуальних квот. Наступна зустріч провідних виробників призначена на 6 вересня.

Нагадаємо, видобуток нафти країнами ОПЕК у червні продемонстрував суттєве зростання, відштовхнувшись від найнижчого рівня за останні понад два десятиліття.