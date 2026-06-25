Ірак погрожує вийти з ОПЕК через обмеження на видобуток нафти

Ірак буде змушений розглянути всі доступні варіанти, якщо його квота на видобуток нафти у межах ОПЕК не буде суттєво збільшена.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters, посилаючись на високопоставлене джерело в Міністерстві нафти Іраку.

Наразі офіційний Багдад розглядає навіть можливість виходу з картелю. Проте поточний план уряду полягає у тому, щоб залишатися членом організації та наполегливо вимагати підвищення лімітів.

Потенційний вихід Іраку може стати черговим серйозним ударом по репутації та стабільності ОПЕК.

Особливо гостро це питання постає на тлі того, що цього року організацію вже залишили Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Крім того, Ірак є однією з п'яти країн-засновниць картелю, який був створений саме в Багдаді.

"Ірак переживає критичну фінансову кризу на тлі військового конфлікту з Іраном. Значне збільшення нашої квоти в ОПЕК є обов'язковою умовою, і це питання має бути розглянуте з найвищою серйозністю", — цитує Reuters офіційне іракське джерело.

Альянс ОПЕК+ об'єднує Організацію країн-експортерів нафти та низку інших великих виробників сировини, які спільно регулюють обсяги світового видобутку для стабілізації цін на ринку. Жорсткі обмеження все частіше викликають невдоволення серед ключових учасників об'єднання.

Нагадаємо, що ОАЕ офіційно залишили організацію з 1 травня, що суттєво змінює баланс сил усередині альянсу. Бажання ОАЕ розгорнути нові виробничі потужності призвело до конфлікту з регіональним суперником Саудівською Аравією на зустрічах ОПЕК в останні роки.