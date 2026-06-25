Ирак грозится выйти из ОПЕК из-за ограничений на добычу нефти

Ирак будет вынужден рассмотреть все доступные варианты, если его квота на добычу нефти в рамках ОПЕК не будет существенно увеличена.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в Министерстве нефти Ирака.

Пока официальный Багдад рассматривает даже возможность выхода из картеля. Однако текущий план правительства состоит в том, чтобы оставаться членом организации и настоятельно требовать повышения лимитов.

Потенциальный выход Ирака может стать еще одним серьезным ударом по репутации и стабильности ОПЕК.

Особенно остро этот вопрос возникает на фоне того, что в этом году организацию уже покинули Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Кроме того, Ирак является одной из пяти стран-основательниц картеля, созданного именно в Багдаде.

"Ирак переживает критический финансовый кризис на фоне военного конфликта с Ираном. Значительное увеличение нашей квоты в ОПЕК является обязательным условием, и этот вопрос должен быть рассмотрен с наивысшей серьезностью", — цитирует Reuters официальный иракский источник.

Альянс ОПЕК+ объединяет Организацию стран-экспортеров нефти и ряд других крупных производителей сырья, совместно регулирующих объемы мировой добычи для стабилизации цен на рынке. Жесткие ограничения все чаще вызывают недовольство среди ключевых участников объединения.

Напомним, что ОАЭ официально покинули организацию с 1 мая, что существенно изменяет баланс сил внутри альянса. Желание ОАЭ развернуть новые производственные мощности привело к конфликту с региональным соперником Саудовской Аравией на встречах ОПЕК в последние годы.