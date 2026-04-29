Нефть дешевеет после выхода ОАЭ из ОПЕК: что будет с ценами дальше

Многодневный рост цен на нефть приостановился в среду, 29 апреля. Несмотря на коррекцию, рынок остается в напряжении, поскольку военный тупик вокруг Ирана продолжает блокировать стабильные поставки сырья.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне упали на 1 цент до 111,25 доллара за баррель после роста в течение предыдущих семи сессий. Срок действия июньского контракта истекает в четверг, а более активный июльский контракт снизился на 28 центов до 104,12 доллара.

Реакция рынка на решение ОАЭ

Основным фактором давления на котировки стало неожиданное решение ОАЭ выйти из состава ОПЕК. Этот шаг сигнализирует рынку о потенциальном увеличении предложения в будущем, поскольку страна больше не будет связана жесткими квотами на добычу, устанавливаемыми картелем.

Старший аналитик LSEG Ань Фам отмечает, что такие новости традиционно провоцируют понижение цен, однако эффект от этого решения не будет мгновенным.

Дополнительные объемы нефти не смогут попасть к потребителям в ближайшее время из-за физической невозможности свободной транспортировки сырья по региону.

Блокада Ормузского пролива

Геополитическая напряженность вокруг Ирана остается главным сдерживающим фактором для дальнейшего падения цен. Президент США Дональд Трамп распорядился готовиться к длительной блокаде иранских портов, что усугубляет дефицит на мировом рынке.

Поскольку через Ормузский пролив проходит около пятой части мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, то ее закрытие создает серьезные перебои в логистике.

Тупиковая ситуация в переговорах

Несмотря на официальное прекращение огня, конфликт между США, Израилем и Ираном вошел в тупик.

Стороны выдвигают взаимные требования: Тегеран стремится к ослаблению санкций, репараций и контролю над проливом, тогда как Вашингтон требует полного отказа от ядерной программы. Пока продолжается политическое противостояние, рыночные данные подтверждают реальный недостаток ресурса.

Американский институт нефти сообщил о существенном сокращении запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов в США, что свидетельствует о высоком спросе на фоне ограниченных возможностей экспорта с Ближнего Востока.

Несмотря на рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.