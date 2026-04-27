Нефть снова дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке: какими будут цены на украинских АЗС

Несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Иран захватил грузовое судно в Ормузском проливе, а в Тегеране сработало ПВО. Контроль Ирана над Ормузским проливом остается критическим фактором для энергетической безопасности, поскольку через этот маршрут проходит около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного газа.

По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на май подорожали на $0,26 за баррель или на 0,25% — до $105,3 за баррель. Майские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $1,45 или на 1,51% — до $94,4 за баррель. В общей сложности за прошедшую неделю Brent прибавила в цене более 17%, а WTI — более 15%, что стало одним из наиболее значительных показателей недельного роста с момента начала боевых действий в Иране.

Эксперты Haitong Futures предполагают, что текущая пауза в боевых действиях может являться лишь подготовительным этапом к масштабному конфликту. Если дипломатические переговоры не принесут результата до конца апреля, цены на энергоносители могут установить новые годовые рекорды.

Цены на бензин и дизель замерли в ожидании развития событий в Иране

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе дизтопливо в опте существенно подешевело. По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля по сравнению с 17 апреля средняя цена дизтоплива в Украине снизилась на 1,94 грн/л - до 82,61 грн/л. По сравнению с 22 апреля падение составило 7 коп./л.

Котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 24 апреля с начала торгов повысились на $30,75/т — до $1243,50/т. На валютном рынке фиксируются однонаправленные изменения: курс доллара упал до 43,94 грн (-0,18 грн), а евро - до 51,38 грн (-0,53 грн), согласно данным Национального банка. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Тем временем оптовый рынок бензина А-95 демонстрировал умеренный рост. По состоянию на 24 апреля по сравнению с 17 апреля средняя оптовая цена бензина в Украине выросла на 41 коп./л. По сравнению с 22 апреля рост составил 37 коп./л.

Котировки в Европейском Союзе накануне, 23 апреля, тоже умеренно росли. На северо-западном базисе Eurobob с начала торгов они выросли на $19/т - до $1061/т - $1124/т соответственно. В то же время, южный индикатор 95 (CIF Med) вырос на $14/т — до $1141/т.

На АЗС в течение 22-24 апреля преобладало незначительное понижение цен. В бензиновом сегменте наиболее заметное понижение зафиксировано в отдельных сетях. В Ukrnafta А-95+ подешевел на 3,00 грн/л – до 69,90 грн/л. У BVS цены снизились в пределах 1-2 грн/л, в зависимости от вида горючего, у KLO и Marshal — примерно на 1,00 грн/л. В то же время в Neftek зафиксировано повышение цен на бензины и дизель в пределах 1-2 грн/л. Отдельно стоит отметить сеть Grand Petrol, где зафиксировано наиболее существенное снижение цен среди операторов – в среднем на 5,00 грн/л по бензинам и дизелю. В больших сетях OKKO, WOG, SOCAR и UPG существенных изменений не произошло – цены оставались стабильными. По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля по сравнению с 17 апреля средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 34 коп./л - до 72,21 грн/л. Дизель на украинских АЗС в среднем подешевел на 2,46 грн/л – до 87,88 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, украинский рынок сейчас находится в состоянии равновесия, а цены на АЗС соответствуют котировкам дизтоплива и бензина на европейских базисах. Игроки рынка наблюдают перспективы переговоров между США и Ираном. По его словам, на этой неделе цены на топливо останутся преимущественно неизменными .

Потребление газа низкое, а профицит на рынке продолжает давить на цены.

По данным "Нафторинка", 24 апреля средняя цена на LPG доставкой по Украине снизилась на 967 грн/т по сравнению с 22 апреля, составив 79 981 грн/т. В то же время стоимость самовывозом за указанный период рухнула на 2 039 грн/т, достигнув 75 680 грн/т.

Динамика уменьшения цен доставкой (на 0,8-2,7%) наблюдалась преимущественно в центральных и западных регионах, где компания "Полтава Газтрейд" снизила свой прайс за газ на 900-3 400 грн/т, предлагая в диапазоне 77 000-82 700 грн/т в зависимости от области.

В то же время "Укревротрейд Оил" снизила цены на литовский газ и американский пропан на 600-1 000 грн/т и 400-900 грн/т, предлагая их за 74 900-76 500 грн/т и 78 800-81 500 грн/т соответственно в Волыни. В Одесской области оператор предлагал смеси за 71 000 грн/т ($922/т без налогов) и 78 900 грн/т ($1051/т без налогов) соответственно, что на 800-2 300 грн/т дешевле, чем в среду.

Динамику снижения цен самовывозом поддержали компании "Газтрон Украина" и "Полтава Газтрейд", снизившие прайс на микс (0,550-0,551 кг/м3) на 500-1 500 грн/т, предлагая его за 74 500-78 700 грн/т. У остальных трейдеров стоимость аналогичного ресурса (0,545-0,551 кг/м3) снизилась на 900-1 500 грн/т — до 74 900-77 000 грн/т.

На АЗС сжиженный газ также продолжил тенденцию понижения, однако изменения были неравномерными между сетями. У части операторов цены снижались, тогда как у некоторых наблюдались незначительные повышения. Наибольшие падения зафиксированы в сетях Avetra – 2,10 грн/л – до 47,50 грн/л, GO Group Oil – 2,01 грн/л – до 46,99 грн/л. Также заметно подешевел газ в Grand Petrol и Ovis. В то же время, у части операторов произошло повышение: в Green Wave +1,90 грн/л — до 48,80 грн/л и Neftek на 1,00 грн/л — до 49,99 грн/л. По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля по сравнению с 17 апреля средняя цена автогаза на украинских АЗС снизилась на 29 коп./л - до 48,67 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе пропан-бутан в опте продолжит дешеветь из-за профицита на внутреннем рынке и из-за нарастающего избытка на внешних рынках, в частности в ЕС. Однако снижение цен замедлится, поскольку трейдеры приближаются к точке себестоимости горючего. Так что снижение цены на газ в опте за неделю может составить в среднем 2 тыс. грн/т. Тем временем розница также продолжит дешеветь активнее, а средняя цена пропан-бутана на этой неделе может снизиться в пределах 1 грн/л .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 75,9 89,9 49,9 WOG 75,9 89,9 49,9 Socar 72,9 89,9 49,98 Motto 72,99 86,99 47,49 БРСМ-Нефть 69,99 86,79 47,49 UPG 71,9 85,9 UKRNAFTA 69,9 86,9 48,9

Данные: приложения сетей АЗС.