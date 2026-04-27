Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Наличный курс:

USD

43,90

43,75

EUR

51,70

51,50

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Энергетика
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Нефть снова дорожает из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке: какими будут цены на украинских АЗС

АЗС
В последнюю неделю апреля цены на топливо останутся преимущественно стабильными. / Freepik

Несмотря на стремительный рост мировых цен на нефть из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, украинский рынок горючего демонстрирует стабильность с тенденцией к удешевлению. Благодаря внутреннему профициту и равновесию на европейских рынках оптовые и розничные цены на бензин, дизель и автогаз в Украине преимущественно снижаются, а эксперты пока не прогнозируют резких ценовых скачков на отечественных АЗС.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли на фоне опасений по поводу эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Иран захватил грузовое судно в Ормузском проливе, а в Тегеране сработало ПВО. Контроль Ирана над Ормузским проливом остается критическим фактором для энергетической безопасности, поскольку через этот маршрут проходит около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного газа.

По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на май подорожали на $0,26 за баррель или на 0,25% — до $105,3 за баррель. Майские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate снизились на $1,45 или на 1,51% — до $94,4 за баррель. В общей сложности за прошедшую неделю Brent прибавила в цене более 17%, а WTI — более 15%, что стало одним из наиболее значительных показателей недельного роста с момента начала боевых действий в Иране.

Эксперты Haitong Futures предполагают, что текущая пауза в боевых действиях может являться лишь подготовительным этапом к масштабному конфликту. Если дипломатические переговоры не принесут результата до конца апреля, цены на энергоносители могут установить новые годовые рекорды.

Цены на бензин и дизель замерли в ожидании развития событий в Иране

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", на прошлой неделе дизтопливо в опте существенно подешевело. По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля по сравнению с 17 апреля средняя цена дизтоплива в Украине снизилась на 1,94 грн/л - до 82,61 грн/л. По сравнению с 22 апреля падение составило 7 коп./л.

Котировки газойля (основного сырья для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже 24 апреля с начала торгов повысились на $30,75/т — до $1243,50/т. На валютном рынке фиксируются однонаправленные изменения: курс доллара упал до 43,94 грн (-0,18 грн), а евро - до 51,38 грн (-0,53 грн), согласно данным Национального банка. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Тем временем оптовый рынок бензина А-95 демонстрировал умеренный рост. По состоянию на 24 апреля по сравнению с 17 апреля средняя оптовая цена бензина в Украине выросла на 41 коп./л. По сравнению с 22 апреля рост составил 37 коп./л.

Котировки в Европейском Союзе накануне, 23 апреля, тоже умеренно росли. На северо-западном базисе Eurobob с начала торгов они выросли на $19/т - до $1061/т - $1124/т соответственно. В то же время, южный индикатор 95 (CIF Med) вырос на $14/т — до $1141/т.

На АЗС в течение 22-24 апреля преобладало незначительное понижение цен. В бензиновом сегменте наиболее заметное понижение зафиксировано в отдельных сетях. В Ukrnafta А-95+ подешевел на 3,00 грн/л – до 69,90 грн/л. У BVS цены снизились в пределах 1-2 грн/л, в зависимости от вида горючего, у KLO и Marshal — примерно на 1,00 грн/л.

В то же время в Neftek зафиксировано повышение цен на бензины и дизель в пределах 1-2 грн/л. Отдельно стоит отметить сеть Grand Petrol, где зафиксировано наиболее существенное снижение цен среди операторов – в среднем на 5,00 грн/л по бензинам и дизелю.

В больших сетях OKKO, WOG, SOCAR и UPG существенных изменений не произошло – цены оставались стабильными.

По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля по сравнению с 17 апреля средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 34 коп./л - до 72,21 грн/л. Дизель на украинских АЗС в среднем подешевел на 2,46 грн/л – до 87,88 грн/л.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, украинский рынок сейчас находится в состоянии равновесия, а цены на АЗС соответствуют котировкам дизтоплива и бензина на европейских базисах. Игроки рынка наблюдают перспективы переговоров между США и Ираном. По его словам, на этой неделе цены на топливо останутся преимущественно неизменными .

Потребление газа низкое, а профицит на рынке продолжает давить на цены.

По данным "Нафторинка", 24 апреля средняя цена на LPG доставкой по Украине снизилась на 967 грн/т по сравнению с 22 апреля, составив 79 981 грн/т. В то же время стоимость самовывозом за указанный период рухнула на 2 039 грн/т, достигнув 75 680 грн/т.

Динамика уменьшения цен доставкой (на 0,8-2,7%) наблюдалась преимущественно в центральных и западных регионах, где компания "Полтава Газтрейд" снизила свой прайс за газ на 900-3 400 грн/т, предлагая в диапазоне 77 000-82 700 грн/т в зависимости от области.

В то же время "Укревротрейд Оил" снизила цены на литовский газ и американский пропан на 600-1 000 грн/т и 400-900 грн/т, предлагая их за 74 900-76 500 грн/т и 78 800-81 500 грн/т соответственно в Волыни. В Одесской области оператор предлагал смеси за 71 000 грн/т ($922/т без налогов) и 78 900 грн/т ($1051/т без налогов) соответственно, что на 800-2 300 грн/т дешевле, чем в среду.

Динамику снижения цен самовывозом поддержали компании "Газтрон Украина" и "Полтава Газтрейд", снизившие прайс на микс (0,550-0,551 кг/м3) на 500-1 500 грн/т, предлагая его за 74 500-78 700 грн/т. У остальных трейдеров стоимость аналогичного ресурса (0,545-0,551 кг/м3) снизилась на 900-1 500 грн/т — до 74 900-77 000 грн/т.

На АЗС сжиженный газ также продолжил тенденцию понижения, однако изменения были неравномерными между сетями. У части операторов цены снижались, тогда как у некоторых наблюдались незначительные повышения.

Наибольшие падения зафиксированы в сетях Avetra – 2,10 грн/л – до 47,50 грн/л, GO Group Oil – 2,01 грн/л – до 46,99 грн/л. Также заметно подешевел газ в Grand Petrol и Ovis. В то же время, у части операторов произошло повышение: в Green Wave +1,90 грн/л — до 48,80 грн/л и Neftek на 1,00 грн/л — до 49,99 грн/л.

По состоянию на вечер пятницы, 24 апреля по сравнению с 17 апреля средняя цена автогаза на украинских АЗС снизилась на 29 коп./л - до 48,67 грн/л.

По оценке основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, на этой неделе пропан-бутан в опте продолжит дешеветь из-за профицита на внутреннем рынке и из-за нарастающего избытка на внешних рынках, в частности в ЕС. Однако снижение цен замедлится, поскольку трейдеры приближаются к точке себестоимости горючего. Так что снижение цены на газ в опте за неделю может составить в среднем 2 тыс. грн/т. Тем временем розница также продолжит дешеветь активнее, а средняя цена пропан-бутана на этой неделе может снизиться в пределах 1 грн/л .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л
OKKO 75,9 89,9 49,9
WOG 75,9 89,9 49,9
Socar 72,9 89,9 49,98
Motto 72,99 86,99 47,49
БРСМ-Нефть 69,99 86,79 47,49
UPG 71,9 85,9
UKRNAFTA 69,9 86,9 48,9

Данные: приложения сетей АЗС.