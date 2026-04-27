Крупнейший в Украине завод возобновил переработку промышленной конопли

Завод по переработке промышленной конопли "Ма'Рижаны" в Житомирской области возобновил работу после технологической паузы, в ходе которой была проведена модернизация производственных линий. Предприятие заявляет о повышении производительности и расширении возможностей переработки сырья.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

На заводе установили новое оборудование для переработки конопляной тресты, что позволяет увеличить объем производства и расширить ассортимент продукции.

Речь идет о натуральном сырье, используемом в строительстве, текстильной промышленности и агросекторе.

Предприятие "Ма'Рыжаны Хэмп Компани" начало работу в мае 2025 года и является крупнейшим в Украине объектом первичной переработки промышленных конопли.

Первоначальная производственная мощность составляет около 14 тыс. тонн длинного волокна в год.

В случае расширения посевов конопли в регионе до 4 тыс. га предприятие рассматривает возможность увеличения мощностей переработки до 20 тыс. тонн сырья ежегодно.

Что будет производить завод

длинное волокно для текстиля и технических тканей (экспорт, с перспективой переработки внутри страны для украинской fashion-индустрии);

Короткое волокно для бумаги, нетканых материалов, изоляции;

Кострица – сырье для биопластика, стройматериалов, подстилок для животных.

Ткань из украинской конопли будет использоваться для пошива премиальной одежды от ведущих европейских дизайнеров.

В общем, возможности производства на базе переработки технической конопли очень широки: постельное белье, канаты, парусина, брезент и даже специальная бумага для печати денег.

