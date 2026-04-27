Минфин назвал сроки поступления первых средств по кредиту ЕС на 90 млрд евро

Первые поступления средств в рамках новой европейской финансовой помощи в Украине общим объемом 90 млрд евро на 2026-2027 годы ожидаются уже в мае-июне 2026 года.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщили в Министерстве финансов Украины по запросу "Укринформа".

В ведомстве отметили, что финансирование будет предоставлено через общие заимствования Европейского Союза на рынках капитала под гарантии бюджета блока. Это станет вторым случаем масштабного совместного долгового финансирования ЕС после антикризисных программ времен пандемии.

По предварительному плану, Украина будет получать по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах. Из суммы, предусмотренной на 2026 год, 16,7 млрд. евро планируют направить на социальную бюджетную поддержку, еще 28,3 млрд. евро — на оборонные нужды.

Бюджетная поддержка будет состоять из двух частей: 8,35 млрд. евро в формате макрофинансовой помощи и еще 8,35 млрд. евро через программу Ukraine Facility.

В общей сложности за два года около 30 млрд евро из пакета пойдут в поддержку государственного бюджета, тогда как остальные 60 млрд евро будут направлены на военную помощь Украине.

В Минфине добавили, что после утверждения кредита Ukraine Support Loan стороны продолжают технические консультации по окончательным параметрам соглашения, включая количество и объемы траншей.

Также в министерстве напомнили, что по условиям программы Украина будет возвращать ссуду только после выплаты Россией репараций. Если этого не произойдет, ЕС может использовать замороженные российские активы для погашения долга.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, на что будет направлен первый транш в рамках утвержденного европейского кредита на 90 миллиардов евро. По его словам, деньги пойдут на внутреннее производство по защите страны, а также на энергетику.