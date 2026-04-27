Зеленський розповів, на що буде спрямовано перший транш кредиту на 90 млрд євро від ЄС
Президент України Володимир Зеленський розповів, на що буде спрямовано перший транш у межах затвердженого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. За його словами, гроші підуть на внутрішнє виробництво для захисту країни, а також на енергетику.
Як пише Delo.ua, про це президент повідомив у своєму Telegram-каналі.
"До наступної зими потрібно максимально захистити все, що зможемо. Для цього, окрім місцевих бюджетів, передбачена частина коштів, яку ми зможемо дати від центрального бюджету. Наповнення йтиме зокрема від цих траншів з пакета у 90 мільярдів. Ми розраховуємо виділити кілька мільярдів із них саме на захист енергетики", - наголосив Зеленський.
Він зауважив, що обговорював це питання на зустрічах з європейськими лідерами на Кіпрі.
Також Зеленський згадав зустрічі на Близькому Сході, де за його словами, було досягнуто домовленостей, зокрема в галузі енергетики.
"Зараз Україна споживає дизеля в рази більше, ніж багато інших країн. Одна з причин – війна, але у нашої армії дефіциту з дизелем немає. Є дизель і для функціонування економіки – для аграрних виробників, цивільного транспорту. І цей обсяг необхідного Україні дизеля не просто звідкись береться – у нас є домовленості з Близьким Сходом. Також ми відкрили напрямок Кавказу, зокрема для того, щоб забезпечити дизель для цивільних. Тобто у нас є кілька країн, які нам допомагають і гарантують стабільність постачання нашим людям", - резюмував Зеленський.
23 квітня Рада ЄС офіційно затвердила фінансовий інструмент Ukraine Support Loan, що передбачає виділення 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки. Кошти будуть залучені шляхом запозичень Європейського Союзу на міжнародних ринках, а їх повернення гарантується бюджетним резервом блоку.
Нагадаємо, Україна отримає перший транш за позикою Європейського Союзу наприкінці травня — на початку червня. Кошти розподілять наступним чином: 16,7 млрд євро підуть на підтримку державного бюджету; 28,3 млрд євро будуть спрямовані на оборонні потреби.