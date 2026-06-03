Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" в Дніпрі: пошкоджено сотні посилок

3 червня у Дніпрі внаслідок атаки ворожого безпілотника зазнав пошкоджень інноваційний термінал компанії “Нова пошта”. Під ударом опинилися сотні вантажів та посилок клієнтів.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба поштового оператора.

За інформацією компанії, усі працівники зміни перебували в укритті, тому обійшлося без постраждалих серед персоналу.

Наразі на місці події працюють підрозділи ДСНС та правоохоронці. Профільні служби компанії спільно з рятувальниками оцінюють масштаб руйнувань будівлі та перевіряють стан посилок, що перебували на терміналі.

Що буде з посилками та виплатами?

У "Новій пошті" запевнили, що повністю виконають свої зобов'язання перед клієнтами та компенсують оціночну вартість усіх знищених або пошкоджених відправлень.

Найближчим часом представники компанії зв’яжуться з отримувачами та відправниками для уточнення деталей та оформлення виплат.

Клієнтам рекомендують відстежувати статус своїх посилок у режимі реального часу за допомогою трекінгу в офіційному мобільному застосунку або на сайті компанії.

Також 3 червня російські військові поцілили у складські приміщення провідної української мережі продуктових супермаркетів АТБ. Загалом за день на Дніпропетровщині відомо вже про 12 поранених внаслідок російських атак. Протягом дня РФ понад 50 разів била по чотирьох районах безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбою.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

19 травня російські війська за добу тричі цілеспрямовано поцілили дронами в депо №6 логістичної компанії"Нова пошта" у Харкові.

Російські війська 25 травня вдарили керованими авіабомбами по відділенню №11 у Краматорську компанії “Нова пошта”.

А 27 травня внаслідок влучання російського безпілотника у селі Лиманка Одеської області повністю згоріло відділення "Нової пошти" №300.