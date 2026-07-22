Адміністрацію Трампа просять пояснити, куди пішли $13 млрд доходів від венесуельської нафти

Адміністрація Дональда Трампа цього року зібрала понад $13 млрд доходів від продажу венесуельської нафти, але майже не пояснила, що сталося з цими коштами. Через це американські законодавці від обох партій вимагають від Білого дому більшої прозорості.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

За даними FT, США взяли під контроль експорт венесуельської нафти та частково призупинили санкції після усунення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні й призначення віцепрезидентки Делсі Родрігес лідеркою країни.

Нафта забезпечує близько чверті ВВП Венесуели, тому послаблення санкцій мало б підтримати економіку. Однак через шість місяців після переходу контролю над коштами до США економісти не бачать суттєвого відновлення. Це може свідчити, що Вашингтон не повернув Каракасу всі нафтові доходи.

FT підрахувала ймовірні надходження на основі даних Kpler про постачання сирої нафти та цінових оцінок Argus Media для венесуельських сортів Merey, Boscan і Hamaca. Вартість барелів із прямими ціновими даними становить близько $11,5 млрд, а з урахуванням інших поставок сума перевищує $13 млрд.

Венесуельський уряд створив сайт для відстеження нафтових доходів, отриманих через США, але на ньому є лише один запис — переказ $300 млн у березні.

Що кажуть у Вашингтоні

У Вашингтоні давали різні пояснення щодо використання цих грошей. У січневому указі роль США описували як зберігаючу: кошти мали залишатися власністю уряду Венесуели та зберігатися на рахунках уряду США. Водночас Міністерство енергетики США заявляло, що гроші розподілятимуть "на благо американського народу та народу Венесуели".

У квітні високопосадовець Держдепартаменту Майкл Козак повідомляв, що близько $3 млрд нафтових доходів було направлено до Венесуели, а KPMG проводить аудит банківських рахунків. Він також обіцяв щоквартальні звіти, однак демократи в Комітеті з закордонних справ стверджують, що відтоді не отримували інформації.

Питання стало гострішим після двох руйнівних землетрусів 24 червня. За оцінкою ООН, лише будівлям та інфраструктурі було завдано збитків на $37 млрд.

США виділили $386 млн допомоги на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Тимчасовий повірений у справах США в Каракасі Джон Барретт заявляв, що гроші з рахунків нафтових доходів також виділяють на реконструкцію, але не назвав суму.

На слуханнях у Конгресі республіканка Марія Ельвіра Салазар закликала оприлюднити звіти про розподіл коштів. Демократ Хоакін Кастро заявив FT, що Конгрес "тримають у невіданні", а адміністрація контролює мільярди доларів без достатньої прозорості.

Венесуельський економіст Франсіско Родрігес із Центру економічних та політичних досліджень у Вашингтоні зазначив, що офіційне зростання економіки у першому кварталі становило 2,5% — найнижчий темп майже за п’ять років. За його оцінкою, Венесуела, ймовірно, не зростала швидше, бо США не перерахували уряду країни всю суму додаткових нафтових доходів

Нагадаємо, США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.