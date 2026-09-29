Удари по фармскладах України: чи зникнуть ліки з аптек через обстріли

Через масовані удари по логістичних центрах та потужностях українських виробників окремі медичні препарати можуть тимчасово зникати з продажу. У таких випадках пацієнтам доведеться переходити на доступні аналоги.

Як пише Dilo, про це заявив засновник мережі аптек "Сітімед" Павло Шандра в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами експерта, проблема полягає не в загальному дефіциті ліків, а у зникненні конкретних торгових назв.

"Найближчим часом питання буде не стільки у загальному дефіциті ліків, скільки у тому, що окремі торгові назви або конкретні препарати можуть тимчасово зникати і людям доведеться переходити на доступні аналоги там, де така заміна можлива", - сказав він.

Шандра пояснив, що для багатьох імпортних генериків існують українські аналоги з тією самою діючою речовиною, якими можна частково компенсувати втрати.

Водночас оригінальні препарати іноземних виробників без українських альтернатив доведеться чекати від виробника.

Масштаби руйнувань та втрати

Точну загальну оцінку втраченої у вересні продукції назвати неможливо, оскільки не всі компанії оприлюднили дані. Проте масштаби ударів вражають.

"Найбільша публічно підтверджена цифра – це понад 15 млрд грн товарної продукції, яка була втрачена під час атаки на логістичний комплекс "Біокон". За даними самої компанії, цей склад забезпечував не менше трьохмісячних потреб українських пацієнтів. EBA також публікувала дані, що, за попередньою інформацією окремих компаній-членів асоціації, сукупна вартість втраченої продукції могла перевищувати 2 млрд грн. Але це лише дані окремих компаній", - зазначив Шандра.

Експерт нагадав, що у вересні під удари потрапили щонайменше чотири великі об'єкти фармацевтичної логістики: "Біокон", Universal Logistic, "Оптіма-Фарм" та "БаДМ".

Ситуація в регіонах

Попри серйозні виклики, тотального дефіциту по регіонах не очікується, проте логістика значно ускладнилася.

"На сьогодні в Одесі не працює склад "Оптіма Фарм" та "БаДМ", тому поставки йдуть з різних регіонів. А це приводить до низької швидкості поставок, тому ми спостерігаємо дефіцит навіть тих ліків по яким є запаси. Заходимо в складну фазу, ті громадяни, хто зробив запас у вересні потрібних ліків, зробили стратегічно вірний вибір", — резюмував Шандра.

Нагадаємо, у понеділок, 28 вересня, російські війська втретє за місяць завдали удару по виробничих потужностях фармацевтичної компанії “Дарниця” у Києві.

Раніше завод "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву 23 вересня. 26 вересня російські військові вранці знову атакували завод фармацевтичної компанії “Дарниця”. За попередньою інформацією компанії, постраждалих немає.

3 вересня внаслідок атаки Росії у Бориспільському районі Київської області було пошкоджено логістичний комплекс "Біокон"