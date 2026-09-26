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Дата публікації

Росіяни знову атакували завод фармкомпанії "Дарниця": постраждалих немає

Фармзавод «Дарниця»
Фармзавод "Дарниця" був пошкоджений унаслідок атаки РФ. Фото: facebook.com/kzagoriy

Російські військові вранці знову атакували завод фармацевтичної компанії “Дарниця”. За попередньою інформацією компанії, постраждалих немає.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

"Дарниця" повідомила про нову атаку

"Дарниця" закликала не публікувати фото та відео з місця удару, а також не розголошувати інформацію про локацію та наслідки атаки.

У компанії також попросили не додавати деталей у коментарях, наголосивши, що така інформація може допомогти ворогу оцінити результати удару.

"Те, що знаємо ми, не має знати ворог", - зазначили в "Дарниці".

Це вже не перша атака на фармкомпанію, раніше завод "Дарниця" було пошкоджено унаслідок російського ракетного удару по Києву вночі 28 червня та 23 вересня російські війська знову завдали удару.

Про компанію

ПрАТ фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році.

"Дарниця" - найбільший виробник генеричних лікарських засобів в Україні. Компанія утримує лідерство за обсягами виробництва препаратів у натуральному вираженні з 1998 року. Головний офіс і виробничі потужності розташовані в Києві.

Підприємство працює у фармацевтичній галузі з 1930 року, а юридично зареєстроване як ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" у 1994 році. Основний вид діяльності - виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

Виробничі потужності компанії дозволяють випускати до 670 млн упаковок лікарських засобів на рік. Портфель "Дарниці" налічує понад 250 власних торгових марок, представлених у 12 терапевтичних групах.

За підсумками першого півріччя 2026 року виторг компанії становив близько 3,3 млрд грн, а чистий прибуток - майже 423,7 млн грн.

Виробництво "Дарниці" сертифіковане відповідно до міжнародних стандартів EU GMP.

Автор:
Ольга Опенько

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