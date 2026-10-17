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Постачальник деталей для BMW, Volkswagen і Mercedes зупинив завод у Луцьку після ударів РФ

Завод Кромберг енд Шуберт у Луцьку припинив роботу після російської атаки
Завод Кромберг енд Шуберт у Луцьку припинив роботу після російської атаки

Підприємство "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" у Луцьку зупинило роботу через російські удари. Завод виробляє електричні бортові кабельні системи для низки світових автовиробників, зокрема BMW, Volkswagen, Audi та Mercedes-Benz.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Kromberg&Schubert.

"Робота підприємства зупинена! Наш безумовний пріоритет — безпека, життя та здоров’я кожного з працівників. Наразі ми оцінюємо поточні обставини та координуємо всі подальші кроки", — заявили в компанії.

У "Кромберг енд Шуберт" подякували рятувальникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій та іншим екстреним службам за оперативну роботу. Працівників підприємства попросили залишатися на зв’язку зі своїми безпосередніми керівниками.

ТОВ "Кромберг енд Шуберт Україна ЛУ" є дочірнім підприємством німецького концерну Kromberg & Schubert. Завод спеціалізується на виробництві електричних бортових кабельних систем для BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes-Benz, Škoda, SEAT та MAN.

У ніч проти 17 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Україну. За даними президента Володимира Зеленського, від 19:00 16 жовтня до ранку наступного дня РФ застосувала понад 320 дронів, баражуючих боєприпасів, крилатих і балістичних ракет. Серед міст, де ситуація була найскладнішою, він назвав Луцьк.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Росія атакувала енергооб’єкти України у десяти областях. Пошкоджень зазнали, зокрема, енергетичні об’єкти Волинської області, а частина споживачів залишилася без електропостачання.

Автор:
Тетяна Гойденко

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