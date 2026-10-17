Поставщик деталей для BMW, Volkswagen и Mercedes остановил завод в Луцке после ударов РФ

Предприятие "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" в Луцке остановило работу из-за российских ударов. Завод производит электрические бортовые кабельные системы для ряда мировых автопроизводителей, включая BMW, Volkswagen, Audi и Mercedes-Benz.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Kromberg&Schubert.

"Работа предприятия остановлена! Наш безусловный приоритет - безопасность, жизнь и здоровье каждого из работников. Сейчас мы оцениваем текущие обстоятельства и координируем все дальнейшие шаги", - заявили в компании.

В "Кромберг энд Шуберт" поблагодарили спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и другим экстренным службам за оперативную работу. Работников предприятия попросили оставаться на связи со своими непосредственными руководителями.

ООО "Кромберг энд Шуберт Украина ЛУ" является дочерним предприятием немецкого концерна Kromberg & Schubert. Завод специализируется на производстве электрических бортовых кабельных систем для BMW, Volkswagen, Audi, Mercedes Benz, Škoda, SEAT и MAN.

В ночь на 17 октября Россия совершила массированную атаку на Украину. По данным президента Владимира Зеленского, с 19:00 16 октября до утра следующего дня РФ применила более 320 дронов, баражирующих боеприпасов, крылатых и баллистических ракет. Среди городов, где ситуация была наиболее сложной, он назвал Луцк.

Напомним, утром 17 октября Россия атаковала энергообъекты Украины в десяти областях. Повреждения получили, в частности, энергетические объекты Волынской области, а часть потребителей осталась без электроснабжения.