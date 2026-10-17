РФ атаковала энергообъекты в 10 областях: свет вернули более полумиллиона потребителей

В ночь на 17 октября и утром российские войска атаковали энергетические объекты в десяти областях Украины. Часть потребителей осталась без электроэнергии, однако энергетики уже вернули свет более полумиллиона потребителей.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго.

Под ударами оказались энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.

Ремонтные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности. Их проведение усложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных российских обстрелов.

Из-за сетевых ограничений, вызванных предварительными атаками РФ, 17 октября в ряде регионов применяют графики почасовых отключений электроэнергии. Во всех областях также действуют графики ограничения мощности промышленности и бизнеса.

В Минэнерго подчеркнули, что такие меры необходимы во избежание перегрузки сетей и масштабных аварий в энергосистеме.

Напомним, утром 17 октября Россия атаковала магистральную энергосеть в Ровенской области, что повлекло за собой масштабные обесточения в Ровно. Повреждения также получили сети, которые обеспечивают электроснабжение Луцка.