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РФ атаковала энергообъекты в 10 областях: свет вернули более полумиллиона потребителей
В ночь на 17 октября и утром российские войска атаковали энергетические объекты в десяти областях Украины. Часть потребителей осталась без электроэнергии, однако энергетики уже вернули свет более полумиллиона потребителей.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минэнерго.
Под ударами оказались энергетические объекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях.
Ремонтные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация безопасности. Их проведение усложняют постоянные воздушные тревоги и угроза повторных российских обстрелов.
Из-за сетевых ограничений, вызванных предварительными атаками РФ, 17 октября в ряде регионов применяют графики почасовых отключений электроэнергии. Во всех областях также действуют графики ограничения мощности промышленности и бизнеса.
В Минэнерго подчеркнули, что такие меры необходимы во избежание перегрузки сетей и масштабных аварий в энергосистеме.
Напомним, утром 17 октября Россия атаковала магистральную энергосеть в Ровенской области, что повлекло за собой масштабные обесточения в Ровно. Повреждения также получили сети, которые обеспечивают электроснабжение Луцка.