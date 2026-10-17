РФ атакувала енергооб'єкти у 10 областях: світло повернули понад пів мільйону споживачів

У ніч проти 17 жовтня та вранці російські війська атакували енергетичні об'єкти у десяти областях України. Частина споживачів залишилася без електроенергії, однак енергетики вже повернули світло понад пів мільйона споживачів.

Про це інформує Dilo з посиланням на Міненерго.

Під ударами опинилися енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Одеській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Харківській областях.

Ремонтні роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Їх проведення ускладнюють постійні повітряні тривоги та загроза повторних російських обстрілів.

Через мережеві обмеження, спричинені попередніми атаками РФ, 17 жовтня у низці регіонів застосовують графіки погодинних відключень електроенергії. В усіх областях також діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

У Міненерго наголосили, що такі заходи необхідні, щоб уникнути перевантаження мереж та масштабних аварій в енергосистемі.

Нагадаємо, вранці 17 жовтня Росія атакувала магістральну енергомережу у Рівненській області, що спричинило масштабні знеструмлення у Рівному. Пошкоджень також зазнали мережі, які забезпечують електропостачання Луцька.