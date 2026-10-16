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Росія атакувала магістральну енергомережу: у Рівному масштабні знеструмлення

Відключення світла
У Рівному масштабні знеструмлення / Freepik

Російська дронова атака пошкодила об'єкти магістральної мережі НЕК "Укренерго", задіяні в енергозабезпеченні Рівненської області. Унаслідок цього у Рівному та довколишніх районах фіксуються масштабні знеструмлення.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення НЕК "Укренерго".

Енергетики вже працюють над тим, щоб заживити знеструмлених споживачів за резервними схемами.

Аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об'єктах розпочнуть одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Водночас тривають відновлювальні роботи у Волинській області, зокрема в Луцьку. Мережі, які забезпечують електропостачання міста, також зазнали серйозних пошкоджень унаслідок російських дронових атак минулої ночі.

В "Укренерго" закликали споживачів, у яких наразі є електроенергія, максимально скоротити її використання. Це має допомогти уникнути додаткових вимушених обмежень під час вечірнього піку споживання.

Нагадаємо, 16 жовтня через російські атаки та бойові дії без електропостачання залишилися споживачі Києва та десяти областей, зокрема Волинської та Рівненської.

Автор:
Тетяна Гойденко

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