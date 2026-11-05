НБУ оцінив запаси готівкової валюти в банках: чи є ризик дефіциту?

Національний банк України 5 листопада провів операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, запропонувавши $50 млн та €50 млн. Чотири банки подали заявки на $40 млн та €9 млн, які регулятор задовольнив у повному обсязі. У НБУ заявляють, що запаси готівкової валюти у фінансовій системі залишаються достатніми для потреб населення.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Банки не використали всю запропоновану валюту

За підсумками операцій 5 листопада банки придбали у регулятора $40 млн із запропонованих $50 млн та €9 млн із €50 млн.

Таким чином, попит на долари становив 80% від оголошеної пропозиції, тоді як на євро — 18%.

Загалом упродовж 3–5 листопада обсяг готівкової валюти, яку НБУ пропонував банкам, суттєво перевищував подані заявки.

НБУ готовий підтримувати валютну ліквідність

Національний банк заявив про готовність і надалі проводити операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, якщо виникне така потреба.

Водночас регулятор оцінює поточний рівень готівкової валютної ліквідності фінансової системи як достатній для задоволення потреб українців.

Операції з обміну безготівкової валюти на готівкову є одним із механізмів, за допомогою яких НБУ підтримує стабільне забезпечення банків готівковими доларами та євро.

Регулятор продовжить стежити за попитом з боку банків і за необхідності готовий збільшити пропозицію готівкової іноземної валюти.

Нагадаємо, міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2026 року становили $49,1 млрд, збільшившись у жовтні на 4,2%. Зростання забезпечили надходження від міжнародних партнерів та конвертація урядом валютних коштів, попри продаж валюти Нацбанком і виплати за державним боргом.