Північний обхід Житомира розширюють до чотирьох смуг: що вже зробили на трасі М-06

На Житомирщині триває реконструкція 22-кілометрової ділянки Північного обходу Житомира на міжнародній трасі М-06 Київ – Чоп. Проєкт передбачає розширення дороги з двох до чотирьох смуг для збільшення пропускної спроможності міжнародного маршруту.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

Реконструкція охоплює ділянку між населеними пунктами Глибочиця та Іванівка. Роботи виконують поетапно, розділивши проєкт на окремі черги.

Як просувається реконструкція обходу Житомира

На першій черзі реконструкції, зокрема на мосту через річку Кам’янка на км 144+565, завершено бетонування ригелів і підферменників, а також монтаж балок прогонової будови.

Крім того, пробурено та забетоновано палі підпірної стіни шумозахисного екрана. На напрямку руху до Рівного влаштовано шари дорожнього одягу.

Наразі на цій ділянці тривають роботи з армування ригелів та монолітної плити прогонової будови мосту.

На третій черзі реконструкції демонтовано 17 км цементобетонного покриття. Основа з щебенево-піщаної суміші влаштована на ділянці протяжністю 14 км.

Також на 14 км дороги облаштовано шар основи покриття з бетонної суміші, а верхній шар із цементобетону вже укладено на 10 км.

Навіщо розширюють трасу М-06

Міжнародна автомобільна дорога М-06 Київ – Чоп є одним із ключових транспортних маршрутів України. Вона з’єднує столицю із західними областями та забезпечує сполучення з європейськими країнами.

Траса входить до міжнародного маршруту E40, транспортного коридору №3 та національного транспортного коридору Європа – Азія.

Розширення Північного обходу Житомира має збільшити пропускну спроможність магістралі та покращити умови для транзитного й внутрішнього руху.

Особливого значення цей маршрут набуває в умовах війни, коли автомобільні перевезення забезпечують доставку оборонних і гуманітарних вантажів, постачання сировини для підприємств та експорт української продукції.

Після завершення реконструкції чотирисмугова ділянка обходу має забезпечити стабільніший рух транспорту та зменшити часові витрати для перевізників і бізнесу.

Нагадаємо, раніше на під’їзді до Чернівців ремонтували міжнародну трасу М-19, яка забезпечує сполучення у напрямку румунського кордону. Дорожники відновлювали найбільш зношені ділянки покриття на маршруті, що входить до європейської транспортної мережі.