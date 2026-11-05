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Северный обход Житомира расширяют до четырех полос: что уже сделали на трассе М-06

ремонт
На трассе Киев – Чоп возле Житомира обустроили 10 км цементобетонного покрытия. / Агентство восстановления

В Житомирской области продолжается реконструкция 22-километрового участка Северного обхода Житомира на международной трассе М-06 Киев – Чоп. Проект предусматривает расширение дороги с двух до четырех полос для увеличения пропускной способности международного маршрута.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Реконструкция охватывает участок между населенными пунктами Глубочица и Ивановка. Работы выполняют поэтапно, разделив проект на отдельные очереди.

Как продвигается реконструкция обхода Житомира

На первой очереди реконструкции, в том числе на мосту через реку Каменка на км 144+565, завершено бетонирование ригелей и подферменников, а также монтаж балок пролетного строения.

Кроме того, пробурены и забетонированы сваи подпорной стены шумозащитного экрана. На направлении движения в Ровно устроены слои дорожной одежды.

В настоящее время на этом участке продолжаются работы по армированию ригелей и монолитной плиты пролетного строения моста.

На третьей очереди реконструкции было демонтировано 17 км цементобетонного покрытия. Основание из щебеночно-песчаной смеси устроено на участке протяженностью 14 км.

Также на 14 км дороги обустроен слой основания покрытия из бетонной смеси, а верхний слой из цементобетона уже уложен на 10 км.

Зачем расширяют трассу М-06

Международная автомобильная дорога М-06 Киев – Чоп является одним из ключевых транспортных маршрутов Украины. Она соединяет столицу с западными областями и обеспечивает соединение с европейскими странами.

Трасса входит в международный маршрут E40, транспортный коридор №3 и национальный транспортный коридор Европа – Азия.

Расширение Северного обхода Житомира должно увеличить пропускную способность магистрали и улучшить условия транзитного и внутреннего движения.

Особое значение этот маршрут приобретает в условиях войны, когда автомобильные перевозки обеспечивают доставку оборонных и гуманитарных грузов, поставки сырья для предприятий и экспорта украинской продукции.

После завершения реконструкции четырехполосный участок обхода должен обеспечить более стабильное движение транспорта и уменьшить временные затраты для перевозчиков и бизнеса.

Фото 2 — Северный обход Житомира расширяют до четырех полос: что уже сделали на трассе М-06
Фото 3 — Северный обход Житомира расширяют до четырех полос: что уже сделали на трассе М-06
Фото 4 — Северный обход Житомира расширяют до четырех полос: что уже сделали на трассе М-06
Фото 5 — Северный обход Житомира расширяют до четырех полос: что уже сделали на трассе М-06

Напомним, ранее на подъезде к Черновцам ремонтировали международную трассу М-19, обеспечивающую сообщение в направлении румынской границы. Дорожники восстанавливали наиболее изношенные участки покрытия на маршруте, входящем в европейскую транспортную сеть.

Автор:
Ольга Опенько

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