- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Возле Черновцов идет ремонт международной трассы в направлении ЕС
На подъезде к Черновцам ремонтируют изношенный участок международной трассы М-19, который является важным транспортным маршрутом в направлении границы с Европейским Союзом.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.
Ремонт трассы
На отрезке трассы М-19 – от границы Черновцов до транспортного кольца в селе Магала – продолжаются работы по обновлению дорожного покрытия. Этот путь является частью международной автомагистрали Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, ежедневно выдерживающей значительную нагрузку, в частности транзит грузовиков в направлении границы с ЕС.
Дорога получила значительный износ: глубокая путей, трещины и общее ухудшение состояния полотна нуждались в немедленном вмешательстве.
В рамках ремонта предусмотрено:
- снятие разрушенного слоя покрытия (фрезерование);
- укрепление основания дороги;
- укладка нового слоя асфальтобетона.
Хотя ремонт охватывает весь участок дороги, работы выполняются частями отдельными отрезками по полосам движения. Такой метод позволяет обеспечить непрерывное движение транспорта при ремонте и уменьшает неудобства для водителей.
Финансирование работ производится за счет средств на эксплуатационное содержание. из-за войны государственное финансирование инфраструктурных проектов ограничено, поэтому капитальные ремонты временно не производятся.
Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.