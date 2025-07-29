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Возле Черновцов идет ремонт международной трассы в направлении ЕС

ремонт дорог
На Буковине ремонтируют международную трассу М-19 / Агентство восстановления

На подъезде к Черновцам ремонтируют изношенный участок международной трассы М-19, который является важным транспортным маршрутом в направлении границы с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Ремонт трассы

На отрезке трассы М-19 – от границы Черновцов до транспортного кольца в селе Магала – продолжаются работы по обновлению дорожного покрытия. Этот путь является частью международной автомагистрали Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, ежедневно выдерживающей значительную нагрузку, в частности транзит грузовиков в направлении границы с ЕС.

Дорога получила значительный износ: глубокая путей, трещины и общее ухудшение состояния полотна нуждались в немедленном вмешательстве.

В рамках ремонта предусмотрено:

  • снятие разрушенного слоя покрытия (фрезерование);
  • укрепление основания дороги;
  • укладка нового слоя асфальтобетона.

Хотя ремонт охватывает весь участок дороги, работы выполняются частями отдельными отрезками по полосам движения. Такой метод позволяет обеспечить непрерывное движение транспорта при ремонте и уменьшает неудобства для водителей.

Финансирование работ производится за счет средств на эксплуатационное содержание. из-за войны государственное финансирование инфраструктурных проектов ограничено, поэтому капитальные ремонты временно не производятся.

Фото 2 — Возле Черновцов идет ремонт международной трассы в направлении ЕС
Фото 3 — Возле Черновцов идет ремонт международной трассы в направлении ЕС
Фото 4 — Возле Черновцов идет ремонт международной трассы в направлении ЕС
Фото 5 — Возле Черновцов идет ремонт международной трассы в направлении ЕС

Напомним, на дороге между Черниговом и Славутичем продолжается капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.

Автор:
Ольга Опенько