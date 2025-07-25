После оккупации и простоя: возобновлено строительство мостов на трассе Чернигов – Славутич (ФОТО)

На дороге между Черниговом и Славутичем идет капитальный ремонт трех мостовых переходов, которые остались недостроенными еще с 2022 года из-за полномасштабного вторжения и временной оккупации региона. В 2025 году работы были возобновлены.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Детали капремонта

Работы по капитальному ремонту трех мостовых переходов на автодороге между Черниговом и Славутичем начались еще осенью 2021 года. На начальном этапе были построены временные объезды и демонтированы старые конструкции. часть Черниговской области попала под временную оккупацию.

В 2025 году ремонтные работы возобновили .

На сегодня уже:

возведены опоры;

устроены монолитные пролетные строения;

укреплены склоны габионными конструкциями;

проведена гидроизоляция мостов и заключен выравнивающий слой асфальтобетона;

завершено устройство основания из щебеночно-песчаной смеси на подходах и установлены бордюры.

Подрядная организация готовится к укладке следующего конструктивного слоя основания с добавлением цемента, после чего запланировано устройство верхних слоев покрытия. На завершающем этапе будет обустроена дорожная инфраструктура и нанесена разметка.

Завершение капитального ремонта мостовых переходов по маршруту между Черниговом и Славутичем имеет ключевое значение для восстановления полноценного и безопасного автомобильного сообщения между регионами.

Временные объезды, которые используются в период ремонтных работ, не предназначены для длительной эксплуатации и создают риски для безопасности дорожного движения. В частности, летом 2024 года произошла чрезвычайная ситуация — в результате интенсивного ливня один из таких объездов испытал частичное разрушение из-за подмывания конструкции. Это привело к временной блокировке движения транспорта, пока продолжались аварийно-восстановительные меры.

Поэтому своевременное завершение ремонта является важным шагом для обеспечения надежной транспортной инфраструктуры и предотвращения подобных инцидентов в будущем, отмечают в пресс-службе.

Напомним, компания "Автомагистраль-Юг" капитально ремонтирует автотрассу М-09 на участке между Львовом и пунктом пропуска "Рава-Русская - Гребенное".