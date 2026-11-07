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Украина рассчитывает на $1,67 млрд от МВФ: миссия начинает работу с понедельника
Украина может получить $1,67 млрд Международного валютного фонда по результатам второго и третьего пересмотров программы расширенного финансирования EFF. Миссия Фонда начнет работу с понедельника, 9 ноября.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Сергея Корецкого.
В ходе переговоров стороны обсудили фискальную политику, финансовый сектор, меры по детенизации экономики, параметры государственного бюджета на 2027 год, а также привлечение международного финансирования в 2027-2028 годах.
Бюджет-2027 будет доработан после консультаций с МВФ
Верховная Рада поддержала проект государственного бюджета на 2027 год в первом чтении. Правительство планирует доработать документ и представить его на рассмотрение во втором чтении после консультаций с МВФ.
"Важно иметь согласованные параметры всех ключевых показателей и объемов внешнего финансирования. Бюджет должен быть сбалансирован, отвечать вызовам военного времени и гарантировать финансирование приоритетных потребностей государства", - подчеркнул Корецкий.
Напомним, ранее МВФ сообщал о подготовке второго и третьего пересмотров программы EFF для Украины. Фонд планировал объединить и вынести на рассмотрение Совета исполнительных директоров до декабря 2026 года. В случае положительного решения, Украина может получить около $1,65–1,67 млрд.